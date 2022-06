Críticas de Todos al Municipio por la licitación de terrenos: “son imposibles de pagar”

8 junio, 2022

El bloque de Todos consideró hoy de difícil acceso para las familias las condiciones que determinó el Municipio para la licitación de terrenos destinados a beneficiarios del PROCREAR, para la cual se abrirán las ofertas el lunes próximo. El presidente del Concejo, Martín Garate, advirtió que “el Municipio ha privilegiado el negocio inmobiliario”; mientras que Graciela Callegari sostuvo que “solamente 10 personas han retirado el pliego, lo que habla de la imposibilidad de la mayoría de acceder a las condiciones de pago”. Al mismo tiempo, reflotaron una denuncia formulada hace algunos días ante la prensa, al indicar que “no tenemos respuesta de lo que hemos denunciado dentro del Municipio, hemos recibido más de 10 denuncias de vecinos que aseguran que desde determinada dependencia les facilitaban declaraciones juradas de posesión de terrenos que resultaron tener dueños”. En este punto, el titular del Legislativo no descartó formular alguna presentación judicial al respecto.

“Me estoy entrevistando con la gente que nos ha acercado pruebas, y con eso haríamos una denuncia, aunque no me gusta judicializar la política”, sostuvo Garate. Y consideró que el intendente Carlos Sánchez hizo “un anuncio populista”, cuando habló de una cantidad de terrenos disponibles “que no es tal”.

“El oferente va a tener que pagar el 50% al contado y el otro 50% en 24 cuotas; nosotros habíamos planteado un 30% al ingreso, y el resto en 60 cuotas; pero además habíamos propuesto un año de gracia para comenzar a pagar, porque de esta manera la gente va a pagar el crédito, el alquiler y el terreno al mismo tiempo. Tomando el precio base del terreno más caro, que es 1.690.000, una familia tendrá que poner 845.000 pesos de arranque; además, le queda una cuota de 38.800 pesos. ¿Puede una familia con un ingreso de 120.000, 130.000 pesos, pagar esto, el plan PROCREAR, el alquiler y además vivir? Un ejemplo de cómo debería abordarse este tema, el del acceso a la vivienda que para la gente es un sueño, es lo que hizo el intendente de Benito Juárez, que les facilitó todo lo posible a los vecinos. Acá se hizo todo lo contrario, se impusieron arbitrariamente condiciones que son imposibles de pagar”, apuntó Garate.

“Además, le señalamos al asesor letrado que la licitación está mal hecha; la gente está licitando y no sabe lo que está comprando, porque ni siquiera se dio a conocer la ubicación del terreno. Este es un groserísimo error. Les pedimos que se haga una adenda con la ubicación de los lotes, pero no nos han escuchado”, consideró el presidente del Legislativo.

Por su parte, Callegari expresó que “cuando la gente vino al Concejo a decirnos que no podían informarse acerca de la ubicación de los terrenos, nosotros se lo planteamos al concejal León, incluso le señalamos los problemas técnicos de los que adolece la licitación, pero no obtuvimos respuesta, y en el Banco de Tierras nos dijeron hoy que nuestros planteos habían sido descartados. Cada uno puede hacer su propia lectura”.

