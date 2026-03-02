Cronograma del jueves con artistas locales en la Fiesta del Trigo
Este jueves, la Fiesta del Trigo tendrá en el escenario mayor varios artistas locales, en la previa del cierre de la noche con Viejas Locas.
Las entradas pueden adquirirse a través de la página oficial del Municipio o de manera presencial en el Centro Cultural La Estación.
Cronograma del jueves:
19:00 hs – Acto de apertura / Vocal de Cámara (arriba)
20:30 hs – Ballet de apertura
20:50 hs – Bloque Joven (JVN, Román, Skar)
21:15 hs – Danzas de colectividades
21:45 hs – El Sable de Simón
22:10 hs – Las Rolas
22:45 hs – Viejas Locas
Desde el Municipio desean que esa y todas las noches sean “para disfrutar en familia, con identidad, música y todo el espíritu festivo que ya se siente en la ciudad”.