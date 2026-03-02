Cronograma del jueves con artistas locales en la Fiesta del Trigo

2 marzo, 2026 0

Este jueves, la Fiesta del Trigo tendrá en el escenario mayor varios artistas locales, en la previa del cierre de la noche con Viejas Locas.

Las entradas pueden adquirirse a través de la página oficial del Municipio o de manera presencial en el Centro Cultural La Estación.

Cronograma del jueves:

19:00 hs – Acto de apertura / Vocal de Cámara (arriba)

20:30 hs – Ballet de apertura

20:50 hs – Bloque Joven (JVN, Román, Skar)

21:15 hs – Danzas de colectividades

21:45 hs – El Sable de Simón

22:10 hs – Las Rolas

22:45 hs – Viejas Locas

Desde el Municipio desean que esa y todas las noches sean “para disfrutar en familia, con identidad, música y todo el espíritu festivo que ya se siente en la ciudad”.

Volver