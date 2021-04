Cronograma electoral: Sánchez preferiría privilegiar la situación sanitaria

Luego de publicarse en el Boletín Oficial la convocatoria a elecciones primarias para el 8 de agosto y a generales el 24 de octubre, el intendente Carlos Sánchez en diálogo con nuestra emisora dijo privilegiar la situación sanitaria ante el contexto de pandemia. No obstante aclaró que “si lo autorizó la parte electoral provincial y nacional de poco sirve las opiniones de los demás”.

De cualquier manera aseguró que “hay dos puntos fundamentales que debería dar prioridad y sentido común a las cosas. Desde mi punto de vista de tresarroyense y vecinalista, hoy estar hablando de las PASO principalmente es una cosa que no tiene sentido, porque hay una la situación sanitaria, estamos hablando de que no pueden juntar más 10 personas y por otro lado estamos diciendo ‘vamos a llamar a elecciones’ y va a juntar mucha gente. Me parece que no tiene sentido. Y por otro lado una situación económica que no es la mejor para nada desde hace tiempo, las PASO cuestan mucho dinero al país y las provincias”.

“En cuanto a salud, que nos preocupa tanto a todos los intendentes, y a la gente principalmente que está trabajando en la salud y en este momento hay corriendo en los pasillos no solamente en los hospitales nuestros sino en todos los hospitales del país, médicos, doctores, enfermeras, mucamas, ven cómo le salvan la vida a muchísima gente y nosotros estamos yendo en contra de lo que están aconsejando del distanciamiento social y un montón de cosas”, agregó.

También el intendente se refirió a las necesidades de la política: “Yo tenía un amigo que me decía siempre ‘que sabemos los pobres lo que hablan los ricos entre ellos’. Son las necesidades que tienen los políticos a nivel nacional y provincial de producir estas contiendas entre ellos para ver cómo se posicionan para las generales y demás”.

