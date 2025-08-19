Cronograma semanal de “Políticas Tributarias en tu Barrio”

Desde el Municipio se informa que se continúan acercando con el servicio a los vecinos con el programa “Políticas Tributarias en tu Barrio”, que permite abonar tasas municipales, realizar consultas y recibir asesoramiento sin necesidad de trasladarse directamente a su CAPS.

Cronograma de esta semana:

Martes 19: Ranchos

Miércoles 20: Boca

Jueves 21: Ruta 3 Sur

Viernes 22: Villa Italia

Lunes 25: Fonavi

Martes 26: CAPS 25 de Mayo

Para más información y cronogramas completos, pueden consultar las redes oficiales del Municipio.

