Cronograma semanal de “Políticas Tributarias en tu Barrio”
Desde el Municipio se informa que se continúan acercando con el servicio a los vecinos con el programa “Políticas Tributarias en tu Barrio”, que permite abonar tasas municipales, realizar consultas y recibir asesoramiento sin necesidad de trasladarse directamente a su CAPS.
Cronograma de esta semana:
Martes 19: Ranchos
Miércoles 20: Boca
Jueves 21: Ruta 3 Sur
Viernes 22: Villa Italia
Lunes 25: Fonavi
Martes 26: CAPS 25 de Mayo
Para más información y cronogramas completos, pueden consultar las redes oficiales del Municipio.