El Concejo Deliberante abordó en la sesión virtual de hoy la denuncia hecha contra el médico laboral, Dr. Alejandro Cabido, a porque presuntamente negó la posibilidad de un certificado médico a dos trabajadores del municipio que habían comenzado con síntomas compatibles con el COVID19 y posteriormente resultaron positivos, tema que se continuará debatiendo en una comisión extraordinaria de Acción Social. Además, el Bloque de Juntos por el Cambio confirmó que radicó una denuncia ante la Justicia Federal de Necochea.



El Frente de Todos elevó un Proyecto de Comunicación dirigiéndose al Departamento Ejecutivo para que, a través de las áreas correspondientes, “se inicie una investigación sobre los hechos denunciados por trabajadores municipales en contra del profesional, lo que fue rechazado por mayoría (MV y Juntos por el Cambio), tras un debate que se desarrolló durante casi una hora”.



La edil Tatiana Lescano (Todos) dijo que “concejalas de Juntos por el Cambio, en una de las comisiones, presentaron una nota del Sindicato de Trabajadores Municipales donde se establecía la denuncia en relación a como el médico laboral supuestamente los mandaría a trabajar sin haber cumplido las condiciones de la cuarentena. Nosotros creemos que habiendo recibido este tipo de denuncia corresponde, en calidad de funcionarios, elevar los actuados a quien corresponda para que inicie la investigación que está prevista por la norma, pensando que la ley nos protege y encuadra nuestro trabajo y brinda a los trabajadores y trabajadoras un marco de protección y seguridad que además repercute en la salud de cada uno de nosotros”. También apuntó que la misma situación “está pasando en empresas del Parque Industrial”.

“Estamos pidiendo que el Ejecutivo, a través del área que corresponda, por ejemplo Recursos Humanos, inicie las investigaciones correspondientes para poder saber qué es lo que está pasando, establecer las responsabilidades del caso y eventualmente proteger a los trabajadores y trabajadoras en su salud y la nuestra”, añadió. Asimismo, ya que “podrían estar vulnerándose derechos”, solicitan que “se eleve la documentación presentada por las concejalas también a la delegación local del Ministerio de Trabajo de la provincia de buenos aires para que tome cartas en el asunto”.

“El tema de hacer trabajar a las personas sin haber cumplido la cuarentena cuando son contactos estrechos no es solamente un problema de la Municipalidad, está pasando en las empresas del Parque Industrial y también le pedimos al coordinador municipal que tome cartas en el asunto”, afirmó.

“No son situaciones menores, no son situaciones que tienen que ver con lo individual sino que son acciones que repercuten en lo colectivo, desde el punto de vista de la salud y de lo institucional”, advirtió Lescano.



Por su parte, Daiana De Grazia (Juntos por el Cambio) informó que “en el día de ayer hemos remitido la denuncia al Juzgado Federal de Necochea por la posibilidad del incumplimiento o de la generación de un hecho delictivo, que sería este caso, porque estaría produciéndose una propagación del virus a sabiendas de este médico laboralista”.

“A nosotros no nos corresponde la investigación de los hechos pero tenemos la obligación de denunciar ante la Justicia como concejales. Estamos ante la supuesta comisión de un delito y por eso denunciamos”, agregó.

“La Justicia determinará si esto es así o no pero no podemos pedirle al Ejecutivo que haga una investigación, si solicitar informes y eso enviárselo a la Justicia para que trabaje y resuelva esta situación. A mí la verdad es que me da un poco de bronca porque tengo la sensación de que acá todos sabían y nadie ha hecho nada, bueno nosotros hicimos y estamos defendiendo los derechos de los trabajadores”, subrayó.



A su turno, Martín Garate (Todos) aclaró que “el pedido de información que está haciendo este bloque obedece a que hay personal administrativo superior al médico laboral que está en condiciones de instruir un sumario, aplicar una sanción o no. Son dos carriles diferentes absolutamente compatibles. Me parece correcto que se haga la denuncia penal ahora también hay un procedimiento administrativo que debe realizarse”.



En tanto, Claudia Cittadino (MV) consideró que “no es facultad nuestra investigar la situación en forma directa. Es un tema que llegó hace pocos días a la Comisión de Acción Social y hace un rato se estaba planteando hacer una extraordinaria para debatir y tratarlo. Como hay algunas posiciones encontradas, creo que ninguno va a estar en desacuerdo en que esto tiene que aclararse y ver cómo realmente fue la situación. Yo considero que por más que allá algún prejuicio hacia el doctor que está mencionado en este informe hay que escuchar también la palabra de él y que tiene para decir”. En este sentido, propuso pasar el proyecto a la comisión extraordinaria de Acción Social.

“Habíamos quedado que esto iba a ser evaluado y considerar si estaban estas denuncias en el Ejecutivo, armar el expediente y elevarlo, como se ha hecho en otros casos. Dentro de sus facultades profesionales está en reconocer o no un certificado, después, si lo hizo bien o mal va a ser materia de estudio. Habíamos quedado en eso. Luego el bloque toma la decisión de hacer la denuncia en la Justicia Federal, por eso pido que vuelva a la comisión, hagamos la evaluación y eventualmente elevemos el expediente al Ejecutivo porque a mí no me consta que haya nada por escrito, ni ninguna solicitud de denuncia por escrito, ni que haya un expediente iniciado por los agentes municipales ni el Sindicato”, expresó.



Asimismo, Juan Gutiérrez (Todos) opinó que “esto no es un punto que tengamos que resolver a nivel del Concejo Deliberante. Tanto la vía administrativa interna del Municipio como la denuncia siguen corriendo por sus carriles. Es un tema muy importante porque está involucrando a un montón de trabajadores municipales que están en la primera línea contra el Covid, gente que de alguna manera ya ha sido subestimada cuando han hecho reclamos en la puerta del Hospital por reconocimientos de condiciones laborales y salariales. Eso es algo que inquieta, que no se esté cuidando desde el Municipio a la gente”, sostuvo.



También desde el peronismo, Graciela Callegari manifestó que “no tenemos que volver este proyecto a la comisión, hay que aprobar en esta sesión que se le pida al Ejecutivo que ponga en marcha los mecanismos que tiene obligación de cumplir. No obstante, esos informes podrán ser requeridos y considerados luego en la comisión de Acción Social, esto no quita que se reúna a manera extraordinaria y considere cualquier otra acción que juzgue necesaria para acompañar a los ciudadanos que posiblemente han sido vulnerados en sus derechos en esta situación. Me parece muy bien que se haya enviado la denuncia a la Justicia por el bloque que lo hizo y el Ejecutivo debe empezar a cumplir con su responsabilidad según lo que le dice la norma vigente”, remarcó.



Posteriormente, Werner Nickel (MV) dejó momentáneamente la presidencia para hacer uso de la palabra y consideró que el proyecto “de alguna manera habla de que el Ejecutivo comience una investigación, entonces eso da lugar a distintas interpretaciones. Creo que lo más coherente sería en vistas de esta comisión extraordinaria que se ha planteado, pasarlo a la misma, definir el objeto y luego continuar con el trámite que se le dé que es buscar la verdad, lamentablemente no somos nosotros los encargados de investigar y llegar a esa verdad”.

