Cruces para la segunda jornada del 26º Seven Claromecó

19 enero, 2020 Leido: 0

Tras una intensa primera jornada de actividad y muy buen nivel de juego en los partidos, se definieron los cruces para la etapa definitiva del Seven Claromecó 2020.



Copa de Bronce

Cuartos de Final

ADG vs Jamaica 7

Matungos vs La Matera

Clasificado directo a semis: Los Monos

Copa de Plata

Segunda Instancia vs Transito Lento

Bajipresi vs Mueve y Ocho

Sacala a bailar vs Angeles de Charly

Copa de Oro

Aurora 7 vs Lauchis 7

Duffy Boo vs Silvina Santurrona

Queso y dulce vs Pollos Hermanos

Gestión Inmobiliaria vs Soldados del Amor

