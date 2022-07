Cruces por el Fondo de Financiamiento Educativo: Britez dijo que no quiso involucrar a Claromecó

12 julio, 2022 Leido: 130

Tras una reunión de la Comisión Asesora del Fondo de Financiamiento Educativo, el consejero escolar Lucas Britez (Juntos) realizó una publicación en redes sociales reclamando algún tipo de prioridad por parte del Ente Descentralizado Claromecó para con cuestiones vinculadas a la educación. Esta publicación motivó la respuesta del titular del Ente, Julián Lamberti, quien detalló entre otras obras realizadas con el FFE el SUM del ahora estatizado Instituto Secundario. Luego de ese intercambio, Britez dijo a LU 24 que “en la reunión se pidió una especie de balance de lo realizado en los primeros seis meses con ese Fondo, y la directora de Cultura presentó un informe que incluía fundamentalmente corte de pasto y cuatro o cinco obras como el arreglo de un paredón, mano de obra para pintura y el Conservatorio que están haciendo en el Campus. Por eso puse en Twitter que están haciendo corte de pasto y desmonte, cuando hay otras prioridades a cubrir como el transporte de las localidades”.

“Salió a cruzarme por Facebook el delegado Julián Lamberti con obras que ya se hicieron en el pasado, incluso con la colaboración de las cooperadoras, como la Escuela 11, y diversas gestiones que poco tienen que ver con el centro de la cuestión, que es el desorden de prioridades que tiene el Municipio. Mi publicación no apuntaba a Claromecó ni al delegado Lamberti, cuyas prioridades y ejes de trabajo no tendrían que pasar por contestarme a mí. Las prioridades respecto del uso del Fondo de Financiamiento Educativo las fija el intendente, el jefe de Gabinete, tanto para Claromecó como para el resto del distrito”, puntualizó el consejero escolar de Juntos.

“Este año llegaron 80 millones de pesos y se hizo corte de pasto y desmonte”, insistió el funcionario, quien aclaró que “en el Consejo Escolar no maneja nada del Fondo de Financiamiento Educativo, eso es un resorte discrecional del intendente y el Ejecutivo. Por eso en 2018 fui el primero en pedir la Banca Ciudadana para que se cree la Comisión Asesora, porque nadie sabía qué hacía el Municipio con esa plata”.

