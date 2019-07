Cruces por la demanda de más horas para los profesionales de Medicina Preventiva

Algunos cruces entre el peronismo y el vecinalismo se dieron en la Comisión de Salud, ante una demanda concreta de más presupuesto para el Servicio de Medicina Preventiva del Centro Municipal de Salud, que planteó el jefe del mismo, doctor Héctor Luppino, en la reunión de este jueves. Al respecto, quien preside la comisión, la doctora Mercedes Moreno, aseguró que “es un tema que venimos conversando hace rato, y cuando lo tratamos con el director administrativo del Hospital, nos indicó que el Servicio no requería un aumento de la carga horaria porque no estaban recibiendo mayor cantidad de consultas. Por eso era indispensable que el mismo Servicio nos explicara cuál es la situación”.



“Además del diagnóstico de personas con VIH y otras patologías, este Servicio hace un seguimiento de los pacientes, porque es el único en el ámbito público, privado y en la zona. Hay dos médicos, una bioquímica, una trabajadora social y dos médicos, y lo que están planteando es que necesitan más horas porque no están pudiendo, por ejemplo, dar las charlas preventivas que daban en escuelas”, sostuvo Moreno.

“Hubo algún debate porque lo que plantean los concejales vecinalistas es que acceder a aumentar la carga horaria de un Servicio hará que los otros quieran lo mismo, y que ya hay varios pedidos en tal sentido. Por eso hemos pedido, para evaluar todas las situaciones e incluso ayudar con nuestra opinión a resolver estas situaciones, la información precisa acerca de qué Servicios están pidiendo más horas”, finalizó.