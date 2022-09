Cruces tras la disolución de la Comisión de Adultos Mayores

Se resolvió la disolución de la Comisión de Adultos Mayores, conformada oportunamente para realizar el seguimiento de las residencias y geriátricos y relevar problemáticas relacionadas con esa franja etaria. Y la cuestión no estuvo exenta de polémicas, ya que desde Juntos, la concejala Daiana De Grazia aseguró que nunca se recibió en tiempo y forma la información requerida al área municipal de Adultos Mayores, lo que fue rechazado de plano por el secretario de Prevención y Salud, doctor Gabriel Guerra, y la responsable de esa dirección, Patricia Crespo.

“Viene trabajándose con ciertas diferencias, y si bien no acuerdo como parte del Ejecutivo con el hecho de disolver un área desde la que aparentemente no se sumarían aportes al trabajo con adultos mayores, considero que hay posibilidades de trabajar en estos temas desde otros campos que pueden llegar a ser más productivos. Me parece bien que ciertos reclamos pasen a la Comisión de Familia, pero no comparto que falte información, porque está disponible en el área de Adultos Mayores y confío que la política de adultos mayores excede la fiscalización de geriátricos, los paradigmas de la vida adulta han cambiado, los hogares para adultos mayores son necesarios y también tienen sus dificultades porque los ingresos no alcanzan”, sostuvo Guerra.

“Insisto en que la disolución de la Comisión no afectará el trabajo del área de Adultos Mayores en el control y fiscalización de los geriátricos, ya que si bien tienen sus inconvenientes, las políticas provinciales apuntan a un contralor permanente y a un trabajo conjunto para lograr mejoras en estos espacios porque sería un problema serio para la salud pública que desaparecieran. Pero además se seguirá avanzando en formar a familias y cuidadores, informar sobre los hogares, brindar un registro de cuidadores y brindar asistencias técnicas en cultura y deportes para que el adulto mayor siga inserto en una vida activa”, completó el secretario de Prevención y Salud.

Crespo también negó que faltara información sobre el funcionamiento de su cartera. “Siempre estuvimos abiertos a dar toda la información, y el área tiene toda la documentación disponible para los miembros de la Comisión y para el análisis de cada caso, sin embargo nunca se acercaron. Entre las reuniones pautadas una vez al mes quizá pasaban situaciones, pero el área estuvo abierta a todos siempre”, destacó por su parte la titular de Adultos Mayores del municipio, Patricia Crespo. Hizo hincapié además en la formación de cuidadores domiciliarios y el registro que los nuclea, recurso humano sobre el que siempre se reciben consultas, y en la realización de capacitaciones para los geriátricos, con RCP. Y respecto del proyecto que en su momento se debatió en torno a la colocación de cámaras en las residencias, aseguró que “ya hay un 30% que las han ido colocando, como un elemento más para una mejor calidad de atención”, aseguró.

Poca confianza

Al respecto, la integrante por el bloque de Juntos, Daiana De Grazia, aseguró que “se trabajaba con poca confianza, con información escueta y tardía porque de hecho un caso del mes de julio recién logramos que se informe hoy, así que de mi parte siento que no estoy cumpliendo con mi función y denunciando, cuando corresponde, en tiempo y forma”.

“El doctor (Gabriel) Guerra dice que el trabajo se hace bien y que falla la comunicación, a lo mejor es así pero la realidad es que cuando uno hace una denuncia y pide una explicación posterior para ver cómo se avanzó, nunca llega. Así que desde la Comisión de Familia se verá cómo se trabaja con adultos mayores, y si hay que hacer alguna denuncia, al menos desde nuestro bloque, trabajaremos en eso sin esperar información que nunca llega”, sostuvo la concejala de Juntos.

En la Comisión de Familia

En tanto, desde la Comisión de Familia, la presidenta Paola Salerno (Todos) advirtió que “si bien todavía no se resolvió del todo el tema, integrantes de los bloques que conforman esta mesa de trabajo estarán presentando notas a la Comisión para ver cómo pueden adaptarse las ordenanzas al tratamiento de esta temática de adultos mayores. Al tratarse justamente de una mesa de trabajo, los pedidos de informes, explicaciones a funcionarios y otras cuestiones era más complicado, por eso está esta propuesta y cada bloque analizará las ordenanzas que crearon la Comisión de Familia y la mesa de Adultos Mayores para que trabajen esta temática en conjunto”.

Además destacó la participación y la calidad de los trabajos en el Concejo Estudiantil y en el concurso “No a la trata”, sobre el que ponderó la presencia de propuestas de las localidades.

