Crudo testimonio de la madre de una persona ludópata

13 junio, 2024

Una madre de una persona en tratamiento por ludopatía, la adicción por apostar en juegos virtuales a través del celular, quien pidió reserva de su nombre, contó a LU 24 la realidad por la que pasa y comentó sobre cómo se dio cuenta de la problemática que afecta a su hijo.

“Hace diez meses me di cuenta que me faltaba plata, y empecé a sospechar, y a indagar y me dijo que sí, me dijo que apostaba a esos juegos de fútbol; lloré, lloré mucho y empecé a investigar en Internes, y también me pareció raro que llegaran tarjetas de crédito a casa, como la tarjeta naranja o mercado libre, y luego de enterarnos, le saque el teléfono porque ya había llegado a sacar plata de varios lados”, describió.

“Es un chico muy tranquilo, siempre en casa, sin problemas, va a jugar al fútbol, por lo que jamás pensamos en eso, tiene 21 años, fue a dos sesiones con una psicóloga y le dijeron que ya estaba, que dejara de ir, pero no sé si es mentira o no de él, a mí no me avisaron nada, ahora fue a un grupo de autoayuda; él dice que no lo va a hacer más, pero es una adicción, es como una droga, como una bebida, como el cigarrillo, pero lo que veo yo es que se vuelve a recaer, a veces agarra el celular sin que yo me dé cuenta y ya hace una transacción: es muy difícil de vivir así”, dijo y agregó “es un jugador compulsivo, es difícil, lo que pasa están en Tik Tok, en Instagram y ofrecen todo, es accesible a todo el mundo, creo que muchos padres no saben dónde están sus hijos y me parece que deben que prestar atención porque por más que tu hijo esté tranquilo y en la cama, nunca se sabe qué hace, ya que él no abandonó sus estudios y hace deportes”

