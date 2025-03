Crudo testimonio de Reinaldo: “Me amenazaron y si mi hija no me sacaba no contaba el cuento”

25 marzo, 2025

Reinaldo Choy, el hombre de 84 años que denunció haber sido víctima de maltrato en un geriátrico de nuestra ciudad, afirmó a LU 24 que “mi hija me tuvo que sacar porque no me atendían bien y fui amenazado para que no le cuente nada”.

“Si no me sacaba no contaba el cuento”, dijo el abuelo que está hospitalizado por orden de su médica de cabecera ya que se encontraba deshidratado y con una hemorragia renal al momento de ingresar al nosocomio local.

“La comida era mala, me quisieron pegar por pedir que me atendieran, además me obligaron a estar una hora con la chata puesta, me dolían las caderas”, aseguró antes de romper en llanto.

Finalmente, se refirió al horror que estarían sufriendo otros residentes y expuso una serie de irregularidades que son motivo de investigación penal: “A otro abuelo le taparon la boca para que deje de gritar, le dieron una inyección para que se callara y después se murió”.

