Cruzada solidaria para terminar de pintar el Jardín 903 (audio)

21 febrero, 2026 128

Desde la Asociación Cooperadora del Jardín de Infantes Nº 903, comenzaron una cruzada solidaria para solventar los gastos de pintura necesitados y terminar de pintar todas las aulas.

Para conocer más detalles, desde LU 24 nos comunicamos con Maribel Alberca, integrante de la Cooperadora de dicha institución, quien dijo “empezamos a pintar las salas del Jardín, terminamos con el SUM, decidimos hacer una campaña solidaria para finalizar de abonar lo que nos falta para concluir la obra”.

“Pedimos la ayuda de exalumnos, por otro lado, hicimos un sorteo con dos premios el primero una caja de útiles escolares y el segundo un kit también con útiles escolares, contamos con un alias Persa.cerco.lino a nombre de la Cooperadora”, aseguró.

“Mis hijos egresaron en este Jardín y mi corazón esta totalmente vinculado, los padres siempre colaboran con nosotros en cada propuesta para recaudar fondos”, explicó.

“Venimos preparándonos bien para el Ciclo Lectivo 2026, desde Cooperadora nos adaptamos para cuidar a los más chiquitos con alfombras antigolpes y pasto sintético en el patio”, enumeró.

“En Cooperadora hay muchas madres que continuamos vinculados al Jardín 903 pese a que nuestros hijos son más grandes”, concluyó.

