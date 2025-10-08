CTERA anunció un Paro Nacional Docente para el martes próximo

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), junto a sus sindicatos de base como SUTEBA en la Provincia de Buenos Aires, anunciaron un nuevo Paro Nacional Docente en el marco de su plan de lucha contra el “ajuste y desfinanciamiento educativo” del Gobierno Nacional.

El paro será el martes 14, por 24 horas con suspensión de clases en todos los niveles, acompañado de una movilización central en la Ciudad de Buenos Aires y acciones en las principales provincias del país.

Esta medida de fuerza es la continuidad de un plan de acción que ya tuvo instancias previas, como la Jornada Nacional de Protesta llevada a cabo este miércoles 8 de octubre, con carpas educativas, clases públicas y radios abiertas.

Los motivos del paro están centrados en lo que los gremios denominan un brutal ataque al sistema educativo y a las condiciones laborales. La agenda de reclamos de CTERA y el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), donde participa SUTEBA, es amplia y se focaliza en la defensa del financiamiento educativo y la urgente recomposición salarial.

Ejes centrales de la protesta

Restitución del FONID: El principal y más urgente reclamo es la reincorporación y actualización del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), un componente que representaba cerca del 10% del salario de los educadores y cuya eliminación impactó fuerte en el bolsillo.

Urgente Convocatoria a Paritaria Nacional Docente: Exigen que el Gobierno Nacional reactive la mesa de negociación salarial a nivel federal para establecer un piso salarial que garantice que ningún docente quede por debajo de la línea de pobreza.

Aumento del Financiamiento Educativo: Denuncian el desfinanciamiento de programas y el recorte en las partidas destinadas a educación, lo que afecta becas (Progresar), la entrega de materiales didácticos y el funcionamiento de los comedores escolares. Piden la sanción de una Nueva Ley de Financiamiento Educativo.

Defensa Previsional: Reclaman en defensa del Sistema Previsional Público, Solidario y de Reparto y, en particular, por la defensa de los fondos nacionales destinados al Instituto de Previsión Social (IPS) en Buenos Aires.

Recomposición Salarial: Los gremios señalan que la pérdida del poder adquisitivo del salario docente en lo que va de 2025 supera el 30%, exigiendo una urgente recomposición y que el salario inicial sea igual a la canasta familiar.

Mejoras en Condiciones Edilicias y Laborales: SUTEBA, en la Provincia de Buenos Aires, suma el reclamo por la inmediata resolución de los problemas de infraestructura escolar, la creación de los cargos necesarios para evitar la sobrecarga laboral y la exigencia de que el IOMA (obra social) cubra las prestaciones sin copagos.

