¿Cuál es la desigualdad de género en el fútbol de la Argentina?

El fútbol femenino ha crecido notablemente. ¿Pero hasta qué punto reciben los mismos ingresos que el masculino en la Argentina? Descúbrelo aquí.

La desigualdad de género en el fútbol: todo lo que debes saber

¿Pero esto se refleja en los ingresos? No necesariamente, dado que sigue habiendo una brecha de género entre ambos. Al fin y al cabo, el fútbol femenino todavía no tiene el soporte de los mercados necesario para que las ganancias sean extraordinarias, como sí sucede con el fútbol de los hombres.

No obstante, sí se están tomando medidas al respecto. Por ejemplo, la camiseta suplente de la Argentina para el Mundial de Qatar 2022 fue diseñada con la inspiración de la “igualdad de género”, como una forma de “fomentar los valores de la diversidad y la inclusión”. Ahora bien, ¿cómo son las cifras sobre la diversidad de salarios?

Pues bien, en el caso de la Argentina, en el 2019 se logró una semi-profesionalización. En aquel momento, la AFA indicó que los clubes que integraban la Primera División debían tener, como mínimo, 8 futbolistas con contrato. Se establecen 120.000 pesos mensuales para cumplir con lo establecido, siendo 15.000 pesos para cada jugadora.

Si bien ahora esta cantidad es de 12 futbolistas, para el 2023 serán 15. Esto implica un aumento en la proporción de jugadoras que cobran un salario. ¿Y sobre los montos? Pues, por la inflación, en el 2022 pasaron a cobrar 37.800 pesos. De todos modos, la cantidad es más baja que un Salario Mínimo Vital y Móvil, que es de 51.200 pesos.

Detalles que hay que tener en cuenta sobre esta disciplina

Para entenderlo en dimensión, este es el mismo monto que consiguen los jugadores de la Primera C en el masculino, que son aquellos que juegan en la tercera categoría. Y solamente el 55% de las mujeres futbolistas de Primera División son profesionales. No obstante, el sueldo no alcanza al 2% de lo que ganan los varones.

Otro elemento que difiere es la duración de los contratos. En muchos casos, suelen ser por solamente 1 año. En cambio, hay futbolistas que acuerdan por 4 o 5 temporadas. Además, en muchos casos se incluyen salarios en forma de conceptos, como sucede con las coberturas médicas o las viandas.

En el caso de Argentina, solamente 5 de los 21 equipos tienen hoy más de 20 futbolistas profesionales. Son Boca, River, San Lorenzo, Racing y Gimnasia de La Plata. Por esto, se espera que en el futuro esta cantidad de presupuesto aumente, fomentando todavía más el crecimiento del fútbol femenino. Seguramente, en un futuro ellas ganarán cifras más cercanas al fútbol masculino.

