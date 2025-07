Cuando el trabajo ya no forma parte de nuestra vida

El trabajo, además de brindarnos los medios económicos para cubrir nuestras necesidades y alcanzar nuestras metas y deseos, cumple un rol fundamental en nuestro bienestar psicológico y emocional. Pero… ¿Qué sucede cuando el trabajo ya no forma parte de nuestra vida?

Puede ser que nos encontremos desempleados, en este caso sería una situación transitoria… puede ser que estemos jubilados o pronto a hacerlo… o puede ser que estemos enfrentando alguna situación particular por la cual debemos suspender nuestra actividad laboral… Cualquiera que sea el motivo, el no estar inserto en el mundo laboral genera efectos en nuestro bienestar.

El trabajo es una fuente importante de identidad y autoestima, puede definir quiénes somos y qué valoramos. Influye en la percepción de nuestras habilidades y capacidades. Es una fuente importante de relaciones y conexiones sociales. Nos estructura, nos organiza, nos brinda un orden diario y también internamente. Cuando quedamos fuera del mundo laborar, una parte de nuestro ser, de nuestra vida cotidiana se derrumba. Hay que distinguir dos situaciones diferentes, una es el desempleo por alguna situación transitoria y otra es cuando llega el momento de jubilarse.

La situación de desempleo genera una movimiento interno caracterizado por la ansiedad y el estrés. Estrés por qué afecta la capacidad real y concreta de cubrir las necesidades básicas. Ansiedad por el futuro, ya que puede afectar la percepción de seguridad y estabilidad laboral. Afecta a la identidad y el autoestima porque puede generar dudas sobre las habilidades y capacidades influyendo en la confianza en sí mismas. En casos en que se sostenga en el tiempo, las personas desempleadas pueden aumentar el riesgo de depresión, tensión en las relaciones y aislamiento de la familia.

Lo importante que una persona desempleada tiene que saber, es que lo que está atravesando es transitorio. Es importante continuar con un ritmo de vida habitual al que venía sosteniendo, rutinas con horarios similares, dónde se atribuya tiempo a la búsqueda de empleo, aprender nuevos conocimientos, adquirir o perfeccionar nuevas habilidades. No podemos ser ingenuos y está claro que la pérdida de empleo es desestructurante en todos los sentidos, pero hay que poner foco en que es temporal y poder aprovechar este tiempo para poner en claro metas y objetivos laborales, y no paralizarnos frente a ello, sino tomar un rol activo para la solución del conflicto. Muchas situaciones de desempleo han sido motivadoras de grandes proyectos o emprendimientos, que de otra manera no hubieran crecido.

Cuando la falta de empleo no es transitoria, sea por jubilación o por atravesar alguna situación que nos inhabilita para desempeñarnos en el trabajo, el cambio es estructurante. Es necesario volver a armar una nueva rutina que se adapte al nuevo tiempo disponible. Pensar en actividades que alguna vez quisimos hacer y descartamos por alguna situación en particular, actividades físicas, intelectuales, sociales. Es importante trabajar en la aceptación, hoy mi realidad es otra, no va a volver a ser la de antes, por lo que es necesario posicionarnos de cara al futuro, para trabajar en nuevos proyectos de vida.

En ambos casos es necesario entender que paralizarnos y aislarnos, lejos de ser la solución, nos ingresa en un bucle de nostalgia y tristeza, del cual es muy difícil salir. Siempre es importante buscar grupos de apoyo, personas significativas, amigos, familiares, gente que atravesó o atraviesa la misma situación que yo. Siempre nos sostenemos gracias a la ayuda de otros.

Segmento “Mente Abierta”. Lic. Anahí Peetoom Mat. 40268

En Instagram: psico.anipeetoom

