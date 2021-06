Cuando la muerte tiene nombres cercanos

Los números del coronavirus no son sólo estadísticas. Reflejan el impacto de la pandemia de manera general, pero detrás de cada escalón que crece en la agresividad de esta patología, hay personalidades del espectáculo, del deporte, de distintas actividades con impacto comunitario, y también de vecinos que sin tener necesariamente una participación pública, están en el corazón de muchos por distintas razones. En los últimos meses, hemos lamentado el fallecimiento de tresarroyenses del deporte, de la cultura, del entretenimiento, de la estética, de distintos rubros que ya no los tendrán entre sus referentes.

Y es así como la pandemia va cobrando una dimensión más cercana, más preocupante, que aunque no necesariamente se traduce en una mayor toma de conciencia en torno a la necesidad de prevenir y cuidarse, puede ayudar en este sentido.

Pero el dolor de quienes transitan sus peores efectos está ahí, y nos duele a todos. En las últimas horas el coronavirus se llevó a un tresarroyense adoptivo, Carlos Humberto Sánchez, “El Santiagueño), reconocido por las deliciosas empanadas que durante años preparó para el disfrute de encuentros de amigos, familia, instituciones.

Sánchez había llegado a Tres Arroyos hace unos 35 años, y desde hace no menos de tres décadas vivía en el barrio Villa Italia. Casado con Mabel Maruf, tuvo una hija y tres nietos.

Y Su habilidad gastronómica será recordada, sin duda, así como su habitual gentileza y buen trato.

