“Cuando los sueños son objetivos se cumplen” dijo el Presidente de Policoop

1 julio, 2023

En el marco del Día Internacional de las Cooperativas, el presidente de la Cooperativa de Salud Policoop, Pablo Escudero, visitó LU 24 y se refirió a la importancia del trabajo que realizan las entidades, tanto de servicio como de servicios en el distrito, a la vez que dijo que “la integración a la Red de Municipios Cooperativos con el convenio firmado en pandemia con la comuna fortaleció a todo el sistema”.

“Feliz Día a todos, quiero decirles que cuando los sueños son objetivos, los sueños se cumplen”, expresó, y sobre la realidad de la entidad que preside, sostuvo que “se viene atravesando a nivel país un tema económico importante que solucionar, luego de lo que fue la pandemia y todos los gastos extremos, pero Policoop está creciendo y sumando servicios. También estamos reciclando el edificio, hace años que el sanatorio no se pintaba; y respecto a la habilitación, pasa por lo económico, y luego de haber comprado una ambulancia todo lo que se recaude va a quirófanos, es una suma importante para la cooperativa porque se habla de 30 millones de pesos por cada quirófano, y estaremos gestionando con obras sociales si pueden hacer aportes para poder abrirlos, para cumplir un sueño, ya que Tres Arroyos está necesitando esos tres quirófanos”.

“Ayer vino gente de la FECOTRA Federación de Cooperativas de Trabajo con quienes hablamos de la continuidad de Policoop”, expresó y afirmó respecto de los inicios que “quedamos siete del inicio, y ahora con el personal y los profesionales somos unas ochenta personas”.

“En épocas de campaña ha pasado algún político nacional vendiendo humo e ilusionando a la gente del pueblo, por lo que no creemos ya en esas cosas, estamos pensando en formar alguna asociación o algo para ayudar porque no sabemos de dónde sacar plata porque cuando tenemos el dinero hace falta una ambulancia”.

Dijo que “empezamos un servicio de salud nuevo, nos apoyamos en la unión de la salud publica privada, que el intendente nos ayudó mucho, estamos viendo la posibilidad de llegar a los quirófanos que va de la mano con la internación, reunirnos entre todos, ver la incorporación de nuevos profesionales, para darle comodidad a la gente que está viajando fuera de Tres Arroyos”.

Habló de Cerealcoop, la entidad recuperada por sus empleados y dijo que “somos las dos empresas recuperadas de Tres Arroyos”, nos acordábamos cuando estábamos en los primeros días afuera del Parque Industrial, y dijimos que “es fuerza y aguante” y tuvieron la convicción, hoy día están entrando más de cuarenta personas en la cooperativa”.

“Formamos GESTa, que es otra cooperativa de trabajo y ayudándolos con todos los papeles para que estén en regla, organizándolos, como Reunión por Tres Arroyos; se pudieron organizar, son diez casas, empezaron de abajo para finalizarlas: estaban las plateas, son cinco en Claromecó y empiezan con el proyecto en calle Aconcagua”, relató.

“En estas épocas de ríos revueltos políticos, hay muchos sectores que dicen que las cooperativas fueron creadas para fraude, y eso nos duele, pero creo que se habla desde el desconocimiento; nosotros somos cooperativas de trabajo y hay tradicionales cooperativas de servicio en todo el distrito como la Alfa, la Agraria, entre otras; creo que también tenemos que pasar el aprendizaje y pasarnos lo aprendido”.

Anticipó asimismo que desde GESTa se hará una charla próximamente destinada a las cooperativas para salvaguardar y cuidar los recursos para todo lo que nos está tocando vivir”.

