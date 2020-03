Cuarentena en Chaves: acceso por Carricart para autos, y por Circunvalación para camiones

La secretaria de Seguridad del municipio, Lilian Montes, remarcó que los puestos de acceso de Chaves y De la Garma están siendo controlados por la policía y acompañados por personal de Control Urbano. “Se registra a cada persona que ingresa y se les realiza una declaración jurada para saber de dónde vienen”, explicó respecto de las medidas por la cuarentena dispuestas por el Gobierno Nacional para contener el coronavirus.

Asimismo, informó que los camiones y maquinarias agrícolas deben ingresar por avenida Circunvalación desde Ruta 75, donde trabaja Patrulla Rural y Defensa Civil. Mientras que la avenida Carricart quedó como único acceso a la ciudad para automóviles y ómnibus.

“Pedimos a los vecinos la colaboración y la responsabilidad que tenemos en esta circunstancia, ya que la Policía Comunal está recorriendo las calles y preguntando a la gente que transita qué está haciendo, hacia dónde se dirige, y cuáles son los motivos por los cuales se está en la calle”, contó en relación a las medidas que tomó Nación y que son aplicadas por las policías y Gendarmería en todo el país.

“Si la gente no tiene motivos para estar en la calle, pedimos que se queden en sus casas”, dijo Montes, y recordó que interviene la Justicia Federal en los casos de aquellos que no estén cumpliendo la cuarentena y no puedan justificarlo.

