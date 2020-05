Cuarentena flexibilizada: los comercios podrán atender público de 10 a 17 y los profesionales sólo con turno

1 mayo, 2020 Leido: 2776

Desde hoy, y por disposición de las autoridades municipales, retornarán en horarios delimitados y con medidas sanitarias adecuadas las actividades profesionales y comerciales que no están vedadas en los decretos nacionales. Así, se podrán volver a abrir locales de diferentes rubros, sólo entre las 10 y las 17, los profesionales podrán atender con turno y se deberá privilegiar el uso de la tecnología para evitar aglomeraciones. Seguirá prohibido, en tanto, todo lo que tenga que ver con los espacios que convocan a cantidad de público, como locales gastronómicos, de entretenimiento, templos, teatros y eventos sociales.



La decisión se comunicó luego de una reunión que encabezó el jefe de Gabinete Hugo Fernández, y de acuerdo a lo informado por la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, se elaboraron dos resoluciones: la que permite desde hoy la continuidad de todas aquellas actividades económicas comerciales que no se han habilitado a través de los distintos decretos y decisiones administrativas tanto nacionales como provinciales, y la de todas las actividades profesionales, para lo cual si bien no se establece un horario determinado de funcionamiento se indica que deberán brindar turnos para la atención al público, así como también deberán extremar el uso de los medios tecnológicos a fin de racionalizar la vinculación con las personas que concurren a sus establecimientos. Para todos los rubros será obligatorio cumplir con las medidas de seguridad e higiene recomendadas por las autoridades sanitarias locales que se relacionan con el distanciamiento social, la utilización de barbijo, el lavado de manos, etc.

La vigencia de ambas resoluciones quedará sujeta a que la situación epidemiológica de nuestro distrito se mantenga en las condiciones actuales, así como también se tendrán en consideración las recomendaciones sanitarias que se efectúen desde la Secretaría de Salud del Municipio.

También se informa a la población que a partir mañana, desde la Dirección de la Juventud del Municipio, a cargo de Andrés Narciande, se realizará un trabajo de concientización y control con relación a las resoluciones indicadas, sobre todo respecto a las medidas sanitarias que deben cumplirse en los comercios.

