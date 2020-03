Cuarentena y régimen de visitas: “hay que parar la pelota y pensar en los chicos”, dijo Hospitaleche

26 marzo, 2020 Leido: 175

La doctora Elisa Hospitaleche respondió a través de LU 24 las inquietudes de los padres separados y los regímenes de visita en el marco de la cuarentena obligatoria. En este sentido, advirtió que el decreto presidencial “es claro en el sentido de que los niños y adolescentes están alcanzados por la cuarentena obligatoria y no pueden salir de la casa donde viven. No son ninguna de las excepciones que establece el decreto, y aunque nos resulte incómodo y molesto, no deberían ser retirados del lugar donde tienen residencia”.

No obstante, Hospitaleche reconoció que en virtud de la necesidad de muchos progenitores de trabajar, mediante el diálogo se suele resolver que los hijos permanezcan alternativamente en las casas de ambos, “porque no hay niñeras, porque los abuelos no los puedan cuidar, o porque de lo contrario estarían solos. Por eso les aconsejo a los clientes reprogramar en función de esas necesidades, que por ejemplo suceden en casos de policías o personal de salud, es que reprogramen esos regímenes mientras dure la cuarentena”.

Al mismo tiempo, la Corte aconsejó que se mantenga, en la medida en que se tengan los recursos, la comunicación de manera virtual y telefónica. “Los chicos son inteligentes, saben que papá y mamá están haciendo esto para cuidarlos. Y por lo demás, el decreto dice que la cuarentena se hace en el lugar de residencia; si me sorprende en la casa de mi papá y no vivo ahí, excepcionalmente me pueden llevar a mi casa, pero si en mi casa mi mamá trabaja y está dentro de las excepciones establecidas por el decreto, me voy al otro domicilio. Pero lo ideal es evitar los traslados salvo casos de fuerza mayor”, sostuvo Hospitaleche.

Desde el punto de vista judicial, indicó la abogada, “los abogados estamos habilitados para hacer consultas por teléfono y nuestro Juzgado de Familia está en turno, y si se toma la medida de extender la cuarentena hasta el 12 de abril, lo que entiendo sensato y necesario, la justicia seguirá habilitada por urgencias, no habrá notificaciones escritas sino por Whatsapp o mail, pero lo ideal es que los padres paren la pelota de las discusiones y piensen en lo que es bueno para sus hijos, para ellos o la comunidad”.

