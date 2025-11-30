Cuarta: Argentino JR y Unión volvieron a empatar en la Final del Año. Habrá tercer partido
Este domingo, en el Osvaldo Sosa, Argentino Junior y Unión volvieron a igualar en el segundo partido de la final del año en Cuarta División.
Con esta igualdad y la del primer encuentro, el campeón anual se definirá en tercer partido. El duelo definitivo será en cancha neutral con día y horario a confirmar.
Resultado:
Argentino Junior (0) – Unión (0)
Goles: no hubo.
Incidencias: no hubo.
Fotos gentileza de Alejandro Zygal: en Instagram, @zy.foto