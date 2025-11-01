Cuarta: Argentino le ganó a Unión en el arranque del triangular
Este sábado, en cancha de Quilmes, la primera fecha del Triangular del clausura de cuarta división tuvo el triunfo de Argentino Junior sobre Unión.
Resultado:
Unión 2 – Argentino Junior 4
Goles: Lucas Amado -2- para Unión y Thiago Miranda-2 -, López y Barrionuevo para Argentino Junior.
Incidencias: Expulsado Acha en Argentino Junior.
Posiciones:
Argentino Junior 3 puntos
Unión 0
Deportivo Garmense 0
Fecha 2:
Argentino Junior – Deportivo Garmense
Libre: Unión
Foto: gentileza Ale Zygal