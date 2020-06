Cuarto intermedio con ribetes de escándalo en el Concejo: Claromecó sigue sin delegado

Con el pase a cuarto intermedio con ribetes de escándalo en la sesión extraordinaria convocada para hoy en el Concejo Deliberante, se agrega un nuevo capítulo al insólito hecho de que Claromecó sigue sin delegado. En la apertura del encuentro de hoy, cuyo trámite implicaba únicamente la puesta a consideración de la propuesta de designación de Julián Lamberti para ese cargo, el presidente de la bancada de Juntos por el Cambio, Enrique Groenenberg, reveló que el jefe de Gabinete, Hugo Fernández “trató de delincuentes a los concejales”. Y tras considerar que esos dichos agravian a todo el Deliberativo, el titular del bloque de Todos, Martín Garate, pidió que el funcionario los aclare públicamente o que sea citado al estrado el lunes, moción aprobada por mayoría y por la que el abordaje del orden del día previsto para hoy quedó pospuesto.

“Dejen de robarse la plata porque la gente los está puteando”

“Una conversación de alto nivel manteníamos con la concejala Claudia Cittadino, en el marco de la negociación por la designación del nuevo director del Ente Descentralizado Claromecó, en la que conversábamos sobre algunos datos que habíamos pedido sobre la persona propuesta. Y en una interrupción del llamado con la doctora Cittadino se escuchó la voz del jefe de Gabinete, Hugo Fernández, quien nos agravió diciendo ‘delincuentes, déjense de robar la plata que la gente los está puteando’. La doctora Cittadino me pidió las disculpas del caso, pero destaco que al decirlo en plural, en mi persona nos involucró a los 18 concejales. Lo conversé con mi bloque, que lo repudió y está con mucha bronca, pero me siento en la obligación de comunicárselo a todos porque el agravio es grande y entiendo que hay que tomar una postura al respecto”, abrió el debate Enrique Groenenberg.

“Que aclare públicamente o se lo cite al Concejo”

De inmediato, el concejal Martín Garate atribuyó a su abuela la frase “lo que Juan dice de Pedro habla más de Juan que de Pedro”, y pidió el pase a cuarto intermedio supeditando el tratamiento de la designación de Lamberti “a que el jefe de Gabinete aclare públicamente sus dichos, y si no lo hace, que se lo cite el lunes aquí al Concejo para que lo haga. No podemos pasar por alto esto. Entiendo que puede ser un exabrupto de alguien que por las presiones de la función se excedió, o quizá ese es el concepto que tiene de los concejales, pero en cualquier caso es una descalificación grosera hacia toda la institución, a cuyos integrantes actuales conozco y he compartido mucho también con anteriores concejales”.

“Me gustaría que antes de que comience la sesión, el lunes, el jefe de Gabinete venga y nos aclare a los 18 concejales en qué funda sus acusaciones”, sostuvo Garate. Y aseguró que “si bien hemos tenido diferencias con el Ejecutivo, siempre fue con respeto a la institución, entiendo que el señor intendente municipal Carlos Sánchez jamás faltó el respeto al Concejo”.

Ante la moción de cuarto intermedio, la titular de la bancada vecinalista, Claudia Cittadino pidió que se concrete tras el tratamiento del orden del día, atendiendo a la compleja situación administrativa en la que Claromecó queda sin delegado. Esa postura fue rechazada por Garate, al entender que los dichos de Fernández “se dieron justamente en el marco del tratamiento del tema por el que se convocó a esta sesión”.

Finalmente, con las manos levantadas de los bloques de Todos y Juntos por el Cambio, se aprobó un cuarto intermedio que en principio sería hasta el lunes, aunque es difícil vaticinar cómo podría finalizar esta inédita situación.

