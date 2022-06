“Cuatro Arcos” se presentó en la Campano (video)

Este sábado se realizó el concierto del cuarteto de cuerdas “Cuatro Arcos” de Bahía Blanca y de las distintas agrupaciones del Espacio Artístico Independiente, en la Biblioteca Campano, organizado por el E.A.I.

Previo al concierto, en el transcurso de la tarde, se realizó un concierto didáctico para niños y una masterclass para músicos.

Luego, con un gran número de recurrentes, se realizó el concierto.

Las participaciones especiales del Espacio Artístico Independiente fueron las siguientes:

Coro de jóvenes: Days of beauty – Ola Gieilo.

Coro de niños: Panis Angelicus – César Franck.

Taller de ópera: La Strada Nel Bosco – Cesare Andrea Bixio y Roberto Rusconi.

Orquesta: Sinfonía 1 KV 16 – Wolfgang Amadeus; Mozart (1º movimiento).

Mientras que, “Cuatro Cuerdas”, interpretó:

Primera parte: Ancient Flower, Y. Nishimura; Cuarteto de Cuerdas op. 1 (1º mov), Paul Trapkus; Homenaje a la Walsh, Liliana Cangiano; Eleanor Rigby, The Beatles; La Danse, Ji Park; Palladio, Karl Jenkins; La bella cubana, José White; Por una cabeza, Gardel; Sinfonía 1 KV 16 (1º movimiento), Mozart.

Segunda parte: Pequeña música nocturna, Mozart; Verano porteño, Piazzolla; I want to hold your hand, The Beatles; Cinema Paradiso, E. Morricone; Fuga y misterio, Piazzolla; Gato, E. Napolitano; Libertango, Piazzolla; Days of beauty, O. Gieilo.

