Cuatro razones por las que hay cada vez menos pediatras y un pronóstico alarmante

19 octubre, 2022

El sistema de salud está en crisis. No sólo por falta de presupuesto o de recursos. Cada vez hay menos médicos. Y eso es un grave problema hacia el futuro. Hay especialistas que alertan que si esto no se revierte a tiempo no habrá personal suficiente para atender a los pacientes. “Es gravísimo. Nos estamos quedando sin médicos”, advierte Roberto Freue, jefe del Servicio de Clínica Médica del Instituto Lanari.

El pilar que sostiene gran parte del sistema son los residentes en las especialidades clínicas. Ellos son los que se encargan de atender el 90% de las consultas. El tema es que cada vez hay menos. Eso ocurre en los hospitales públicos donde no se llegan a cubrir las vacantes de residencia. Las especialidades más afectas son pediatría y clínica, claves en el funcionamiento de cualquier institución de salud.

Falta de pediatras

Pediatría es una de las especialidades más golpeadas. Segun pudo averiguar Clarín, muy pocos egresados de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) la eligen como carrera. “Hay poco interés en las residencias clínicas. Es una tendencia que viene aumentando todos los años. En muchos hospitales públicos se ve un incremento de vacantes de residencia sobrantes, que no se ocupan”, comenta Pablo Moreno, presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).

Según esta entidad, en el último año quedaron 20% de las vacantes de residencias sin cubrir en la Ciudad de Buenos Aires. “Esto es un peligro. Porque son los residentes quienes muchas veces soportan las cargas laborales de los hospitales públicos”, acota Moreno.

Fuentes del Hospital Argerich explican que “hay una instancia de readjudicación que es la última oportunidad para que ese cargo se ocupe. Si no se ocupa, el cargo queda vacante durante los 4 años que dura la residencia. O sea, se quedan sin un R1, al año siguiente les falta un R2, y así hasta que pasan los 4 años que dura la residencia”.

Debido a esta tendencia, la SAP viene enviando notas al Ministerio de Salud de la Nación para alertar sobre este problema. Allí, la entidad “expresa su preocupación por vacantes no cubiertas, especialmente en el ámbito público, de Residencias de Pediatría, según el relevamiento efectuado por los presidentes de las nueve regiones de la Sociedad”. La nota destaca el impacto que esta situación tendrá en la formación de nuevos pediatras.

Desmotivación

Moreno explicó algunas de las causas detrás de este fenómeno. “Hay poco interés en las residencias clínicas. Es una tendencia que viene en aumento todos los años. Hay una nueva generación de médicos jóvenes que no está dispuesto a trabajar muchas horas por poca plata. A futuro es un problema de salud pública gravísimo. En cinco o diez años va ser un escenario muy difícil”.

Y enumeró que el pluriempleo, los bajos salarios profesionales y el alto nivel de estrés son los principales motivos de esta merma de residentes en estas especialidades. “Todo esto va impactar en la atención de la gente, en la calidad de atención en el futuro”, agregó el pediatra.

Sin pediatras en La Plata

Un ejemplo claro de lo que está ocurriendo es el Hospital De Niños Sor María Ludovica. Allí, de las 25 vacantes de residencia que se dan todos los años sólo se cubrieron cuatro. “Nunca pasó algo así. Y menos en un hospital de referencia como es el Ludovica. Todos los que van a ser pediatras quieren hacer la residencia ahí”, sostiene Ana María Arturi, de la SAP.

Cuenta que la mayoría de los hospitales públicos que tienen servicio de pediatría en la Región Sanitaria 11 de la Provincia de Buenos Aires -que incluye municipios como La Plata, Ensenada, Berisso-, no cubrieron sus vacantes de residentes.

“En todos, salvo en el hospital San Roque, que tiene cinco ofertas, en todos los demás, la oferta superó la demanda de ingreso. Y quedaron vacantes libres”, comenta Arturi. Asegura que esto viene pasando hace varios años. “Pero así… tan grosero no paso fue nunca”, alerta.

Pediatría tiene ocho guardias por mes de 24 horas. “Es una carga horaria exigente y el pago es malo. Un residente que tiene un alquiler no puede vivir con lo que le pagan. Además, por contrato, no puede tener otro trabajo, porque es de dedicación exclusiva”, explica Arturi.

La pediatría como especialidad es muy exigente y es muy mal remunerada en comparación con otras. Es una especialidad puramente clínica.

“Los estudiantes están desmotivados, ya desde la facultad. Si enfrente tienen un profesor que es pediatra y que tiene pluriempleo, con muchas guardias mal pagadas, eso los desmotiva para seguir la especialidad”, asegura la especialista.

Sueldos bajos y mucha carga laboral

Clarín consultó a varios médicos sobre sueldos de los residentes. “El chico que recién ingresa y está en el primer año de residencia, cobra 120 mil pesos”, comentó Verónica, médica clínica que atienden un importante hospital público porteño. “Esto no alcanza para nada”, agrega.

Ante la consulta de Clarín, desde el Gobierno de la Ciudad dijeron que “en la Ciudad de Buenos Aires, al mes de septiembre de 2022, un residente de 1° año cobra un sueldo bruto de $ 145.000 aproximadamente. Está estipulado un aumento escalonado del 50% hasta fin de año, segmentado en un 10% en septiembre, un 18% en octubre, un 15% en noviembre y otro 7% en el mes de diciembre”.

Arturi remarca que “es un fenómeno lento, y se va ver cuando explote. Cuando la gente se jubile y los cargos que dejan no sean cubiertos”.

Muchos médicos, ante los bajos sueldos, las horas interminables de trabajo y el estrés, prefieren emigrar al sector privado, donde cobran un poco más, pero tampoco la diferencia es sustancial. “En el Sanatorio Sagrado Corazón, un residente de primer año cobra 155 mil pesos”, cuenta una médica que trabaja allí.

“Estamos trabajando en una mesa de diálogo con los residentes viendo las condiciones a mejorar”, apuntan desde el Gobierno porteño.

Pocos médicos recibidos

Otro fenómeno es que también cae la cantidad de estudiantes de Medicina y además son muy pocos los que terminan la carrera. Roberto Freue, que además es jefe de Trabajos Prácticos de la Facultad de Medicina de la UBA, cuenta que “en esta ocasión, con 36 años de docencia en la Medicina, veo con preocupación la realidad de los jóvenes médicos y estudiantes. Parecería que la situación se encamina a un desastre irreversible que va a comprometer seriamente la atención de la salud de la población”.

Dice que cada año terminan la carrera mucho menos del 10% de los alumnos que la empiezan. “Ingresan unos 10 mil estudiantes y se reciben 600”, sostiene.

En la última adjudicación de cargos de residencia de Clínica Médica de los Hospitales dependientes de la UBA, de 35 establecimientos solo 16 tuvieron al menos una adjudicación de residentes y el total de adjudicaciones fue de 66 sobre 207 cargos disponibles.

“De esos 66 es muy probable que un porcentaje importante no se presente a su residencia, ya que seguramente adjudicó en otro sistema”, comenta Freue.

Y sostiene que a nivel país la situación es mucho más grave. “Hay residencias enteras de todas las especialidades que no tienen residentes. Los médicos se jubilan y no hay médicos, directamente no están funcionando esos servicios”.

Muchos años de formación

Para Freue uno de los problemas en medicina es que para llegar a ser médico de planta una persona tiene que estar 12 años formándose. “No hay mucha gente que esté dispuesta a estudiar ese tiempo para poder tener recién a los 30 años algo de plata”, sostiene.

Y agrega: “todos los sistemas están con serios problemas. Si no fuera por el altísimo flujo de médicos extranjeros que tiene el país hoy no se podría atender a los pacientes. En la UBA, el 20% de los estudiantes son extranjeros. Pero después se van a sus países. O se van a hacer la residencia a otras partes del mundo”.

“El problema del programa de la Facultad de Medicina es que no está adaptada a la realidad. En Estados Unidos la carrera dura cuatro años. Hay que acortar la carrera. Y adaptarla a la realidad moderna”, dice Freue y explica que los estudiantes pisan un hospital recién en tercer año de la carrera. “Deberían ir al hospital desde el primer año”.

Muchos estudiantes prefieren elegir especialidades más rentables. “Emigran de las clínicas a otros servicios donde pueden ganar más plata por menos trabajo “, reconoce una médica clínica del Argerich.

Fuente: Clarín

