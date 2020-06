“Cuentos del tío”: aclaran que “Anses no recaba ningún tipo de dato”

19 junio, 2020 Leido: 79

El responsable de la UDAI Tres Arroyos, Guillermo Leguizamón, dejó en claro hoy que “Anses no recaba ningún tipo de dato a través del teléfono ni medio virtual”. Lo hizo en conferencia de prensa ante las reiteradas llamadas que han sido denunciadas por vecinos de la ciudad y localidades en los últimos días por los denominados “cuentos del tío”.

“Si tienen alguna situación o consulta hay varias maneras de poder denunciar: 130 (las lineas pueden estar saturadas), por escrito a Av. Paseo Colón 329 – 5º Piso – CABA o e-mail [email protected]”, explicó.



“Hay personas anónimas que llaman y mediante distintos engaños intentan usufructuar esta situación tan particular que estamos atravesando para embaucar a personas mayores pero también a las de mediana edad que por ahí están mas habituada al trato de las redes y el teléfono”, añadió.

Asimismo, contó que “se han acercado personas al organismo evidenciando esta situación. Únicamente se llama para la reprogramación y confirmación de turno, con día y horario, pero no hace ningún tipo de toma de datos. Ante esto, yo les aconsejo que directamente no sigan comunicándose con esta personas y en lo posible hagan una denuncia formal que es lo que sirve para poder seguir con actuaciones judiciales”, expresó.

“En caso de que lo crean necesario pueden acercarse aquí, preguntar por mi y les haremos llenar un formulario para que el área especifica del organismo que investiga estos casos pueda tomar los recaudos necesarios”, finalizó.

Volver