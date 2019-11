Cuesta: “a los concejales que no vinieron no les interesa la seguridad igual que a su ministro”

Muy crítico con el Ministerio de Seguridad, al que calificó como “totalmente ausente”, Claudio Cuesta dialogó con la prensa al finalizar la reunión con ediles del peronismo y del vecinalismo y cuestionó la ausencia de Juntos por el Cambio, al señalar que “a los que no estuvieron no les importa la seguridad lo mismo que a su ministro”.

“Suministré las estadísticas que nos da a nosotros el Ministerio de Seguridad, hablamos de la problemática delictiva y de los pedidos que en distintas oportunidades gestionamos tanto ante funcionarios como ante la propia gobernadora, con muy pocas respuestas o más bien ninguna”, describió Cuesta.

También advirtió que los mismos concejales que la semana pasada no lo atendieron cuando acudió a la Secretaría del cuerpo con los jefes policiales “hoy sí lo hicieron y me pidieron incluso un encuentro con los jefes policiales, que si la semana pasada dijeron no poder hablar, fue porque sus superiores le atribuyeron un carácter más político al encuentro, no tanto sobre seguridad”. Por eso se comprometió hoy a gestionar ese encuentro, ya con información disponible acerca de lo que los ediles requerirían de la policía para poder a su vez pedir autorización a sus superiores.