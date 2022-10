Cuestionaron aspectos del expediente de la licitación del ex parador Borneo

25 octubre, 2022

El plenario de las comisiones de Legislación y de seguimiento de licitaciones municipales se reunió hoy, con el objetivo de analizar el expediente de la concesión del ex parador Borneo y la preadjudicación resuelta por el Ejecutivo, y encontró “tres o cuatro puntos” -según indicaron ediles de la oposición- “que no cumplirían con la norma o deberían ser corregidos” para darle curso a la adjudicación definitiva. Y se envió, en tal sentido, una nota al Ejecutivo para que se proceda a efectuar esas correcciones.

Los aspectos cuestionados, de acuerdo a lo que indicó la concejala peronista Graciela Callegari, están vinculados “a la solicitud de un seguro de caución que se le solicitó al oferente por el informe que un contador presentó respecto de sus ingresos; seguro que está calculado con un módulo anterior al que está vigente hoy, luego corregido en el acta de la oferta pero no es actualizado al vigente al momento de la adjudicación. Otro de los temas es el informe técnico de CAPBA, que está incompleto, y además se le pidió, ya que en ningún lugar del expediente lo dice, que explique qué servicios presta al Municipio, en qué condiciones de habilitación se encuentra para hacerlo y su cumplimiento de las obligaciones municipales”.

“También se discutió esta situación en la que el Concejo se ve enredado en virtud de las idas y vueltas en torno a cómo resolver el tema de los servicios en playa y el incumplimiento de las ordenanzas, a pesar de haber puesto nuestra mejor voluntad, incluso dando despacho a ordenanzas para unidades modulares, mientras públicamente el director de Turismo dice que el oferente está esperando que nosotros nos decidamos. Lo que estamos tratando de hacer es emprolijar un expediente para evitar que le traiga problemas al Municipio, en una situación que no compartimos para nada ni en lo político ni en el modo en que esto ha sido llevado adelante”, sostuvo Callegari.

“Si esto llega a la sesión no va a ser sencillo porque todo el mundo va a querer expresar su opinión; esperamos que el Ejecutivo suba lo más rápidamente posible lo que se le requirió para que esto continúe”, completó.

Soledad Cadenas, de Juntos, recordó que el expediente “está en Hacienda, y en cuanto llegue la información que le hemos pedido al Ejecutivo, la trataremos y si es lo que corresponde, le daremos despacho para que sea tratado o en la próxima sesión ordinaria o en una extraordinaria”.

