Cuidadoras de la Casa de Abrigo de Chaves participaron de una clinica de practicas en Tandil

27 mayo, 2026 0

La Casa de Abrigo de Gonzales Chaves participó de una clínica de prácticas llevada a cabo en la ciudad de Tandil, destinada a fortalecer las herramientas de intervención territorial, mejorar el acompañamiento a jóvenes y unificar estrategias comunitarias para garantizar y restituir derechos en toda la región sur de la provincia de Buenos Aires.

La jornada se desarrolló en el Centro Cultural y Deportivo Diego Armando Maradona y reunió a más de 150 participantes provenientes de distintos municipios bonaerenses. El encuentro tuvo como objetivo fortalecer la formación especializada para el cuidado y acompañamiento de niños, niñas y adolescentes sobre quienes se han adoptado medidas de protección en instituciones.

En representación de Gonzales Chaves participaron cuidadoras de la Casa de Abrigo, acompañadas por el coordinador del Área de Niñez y Adolescencia, Alan Llanos, quienes formaron parte de distintas instancias de capacitación e intercambio de experiencias junto a equipos técnicos y profesionales de toda la región.

Durante la clínica se abordaron herramientas de trabajo orientadas a mejorar las prácticas de cuidado y acompañamiento integral, promoviendo además la construcción de estrategias conjuntas entre municipios para optimizar la intervención comunitaria y la restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes.

La participación en este tipo de espacios permite continuar fortaleciendo el trabajo territorial y consolidar redes de articulación regional para brindar respuestas integrales a las infancias y juventudes que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

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