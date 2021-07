Cuidadores Familiares: una propuesta para acompañar a niños y adolescentes en su desarrollo y crecimiento

12 julio, 2021 Leido: 211

El miércoles 14 de julio, a las 19, se realizará una reunión virtual para brindar información sobre el nuevo registro de Cuidadores Familiares. Se trata de una iniciativa de la Suprema Corte de Justicia provincial dirigida a todas aquellas personas que deseen ofrecerse como cuidadores de niños, niñas y adolescentes de entre 10 y 17 años, a fin de brindar contención, compromiso y afecto a esos y esas jóvenes que actualmente están alojados en instituciones, sin posibilidad de retornar a sus grupos familiares de origen. Hoy, en conferencia de prensa, la asesora de Menores, María Palacio; la doctora Karina Chimenti, de la subcomisión de Abogados del Niño, y la psicóloga Ignacia Arán, del Juzgado de Familia.

“La idea es convocar a personas solas, en pareja, con o sin hijos que quieran cuidar y acompañar a menores entre 10 y 17 años que hoy están en instituciones, y sin un papá o mamá que acompañen ese proceso de desarrollo y crecimiento. Por eso invitamos a que participen del Zoom para informarse, porque se trata de un proyecto nuevo, amplio, y necesitan saber en qué consiste la tarea que van a desarrollar. Se trata de una iniciativa que puede ser con convivencia o sin ella, en actividades que van desde acompañarlo a un psicólogo o a un médico, festejar un cumpleaños o salir un fin de semana”, sostuvo Chimenti.

Palacio, por su parte, advirtió que “no se buscan familias de tránsito sino personas comprometidas con el cuidado de estos chicos en forma permanente y estable hasta que lleguen a la mayoría de edad. Es una triste realidad que estos chicos existen en toda la Provincia, y la adopción no es una opción para ellos porque la mayoría de los adoptantes prefiere un bebé o un niño de 5 años, entonces los que tienen entre 10 y 17 se quedan en los hogares hasta que llega la mayoría de edad, cuando estos lugares son para estar un tiempo, no para vivir toda la adolescencia”.

Los requisitos para inscribirse como cuidador familiar apuntan a no tener antecedentes penales, ni de violencia familiar, ni estar registrado como alimentante moroso. Se cumplimenta en la página de la Suprema Corte, en la pestaña de Guardas y Adopción, y luego los aspirantes llevan adelante una serie de talleres y entrevistas de manera virtual. “No es necesario inscribirse ya, es importante participar del Zoom e informarse acerca de cuál es la tarea, es muy importante no tenerle miedo a dar amor y cuidado al que lo necesite. Los talleres son para apoyar a las familias en esta tarea, que no es remunerada, sino un acto de solidaridad”, completó Chimenti.

Arán, finalmente, aseguró que “estos chicos están en una situación de vulnerabilidad psicosocial pero es importante entender su vida emocional y su sistema psíquico como algo abierto, que a partir de nuevas vivencias más saludables y estables, se va reparando. Por eso es tan importante el rol que pueden cumplir los cuidadores”.

La charla

La charla virtual estará a cargo de la Asesoría de Menores del Poder Judicial, el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos del Niño, el Juzgado de Familia de Tres Arroyos y la Subcomisión de Abogados del Niño de Asociación de Abogados de Tres Arroyos. Se invita a participar del encuentro virtual a todas las personas, solas o en pareja, con o sin hijos, que tengan interés en conocer el proyecto de cuidadores familiares, cuyo objetivo final es garantizar los derechos y necesidades de niñas, niños y adolescentes privados de vínculos familiares que desean convivir o compartir sus vidas con una familia.

Los interesados en sumarse a la charla deben ingresar a Zoom con el ID de reunión 76282081125, código de acceso: cuidadores o bien solicitar información por mail a [email protected], en Facebook Registro de Cuidadores Familiares Tres Arroyos e Instagram @cuidadoresfamiliares3arroyos

Volver