Cuidados de la piel: se ha tomado conciencia con respecto a la exposición al sol y la hidratación

2 marzo, 2021 Leido: 34

El Dr. Jorge Turienzo, especialista en dermatología, comentó en LU24 sobre cómo la población ha tomado conciencia sobre los cuidados de la piel y sobretodo, ante la exposición al sol.

“Desde hace bastante tiempo cuando empezamos con todas las campañas de prevención de cáncer de piel, la gente se cuida más, ha tomado bastante conciencia y ya durante el año consultan, no solamente por lesiones de piel, para prevenir por los lunares etc., sino que ya empiezan a consultar también por la protección” indicó el médico tresarroyense.

Sostuvo, asimismo que “hasta el 2019, porque el 2020 lo pasamos por alto, la gente cuando se iba de vacaciones a zonas de mucho sol, consultaba, acá también se ha tomado un hábito bastante interesante porque sabemos que se están practicando muchas actividades al aire libre en esta zona, la gente concurre a la playa ya cuando hay días más lindos” y destacó que son necesarios los cuidados, no solamente en la playa, sino también en éstas actividades al aire libre.

De esta forma, destacó que “en general la gente se cuida bastante y no hemos tenido esos casos con quemaduras extremas, ampollas etc.”.

Una situación en la que se acostumbraba a tener complicaciones con la exposición de sol era durante los concursos de pesca y en ese sentido dijo “porque los días soleados con vientito son los más traicioneros, pero en general se ha tomado más conciencia”

Con respecto a los cuidados en la niñez, y sobre todo en la playa, con los horarios de exposición al sol que deben ser restringidos, manifestó “con los chiquitos hay dos cosas, se debe proteger más, se prevé más los horarios y hay un avance especial con la ropa, remeritas especiales para el sol y hasta pantaloncitos, donde los chiquitines pueden disfrutar más al aire libre y al sol”.

Principalmente sobre los cuidados en la playa, indicó que “lo que hay que tener en cuenta son dos cosas, el color de la ropa, (que debe ser de colores claros) y la ropa mojada, hasta que salieron estas prendas especiales, la misma prenda protege mucho menos si esta mojada a si está seca”.

En general, el balance del dermatólogo Turienzo, es que la gente está teniendo muchos cuidados con la piel, en protegerse, en mantenerse, en la estética, y la prevención. Posiblemente sea el resultado de muchas campañas y difusión de información que promueva los cuidados de la piel, tanto en la exposición a los rayos UV, como en la vida cotidiana.

En ese sentido, expresó “no solamente hay que cuidarse en el verano, sino también después, porque a veces las secuelas del sol empiezan a aparecer después con manchas resecamiento de la piel” y agregó “la piel hay que hidratarla por dentro y por fuera, es muy importante consumir agua sobre todo en estas semanas que hay olas de calor importantes”.

Por eso, indicó también que “perdemos mucha agua con la transpiración, a eso se suma con la respiración, y la orina”. “No debemos tener sed, antes de tener sed debemos hidratarnos y por supuesto también la aplicación de distintos tipos de cremas y emulsiones” resaltó y agregó que para saber qué tipo de hidratación necesita según el tipo y color de piel, es recomendable consultar a un dermatólogo. Con respecto a la hidratación realizó una comparación de la tierra seca, con la piel, “esas grietas que se forman en la piel, hace que al estar la piel sin hidratación, hace de puerta de entrada a muchos gérmenes”.

En cuanto a la ingesta de líquidos, recomienda “en general cualquier tipo de líquido, pero lo ideal es consumir agua, cuando uno consume un litro de agua, mi organismo se va a quedar con lo que necesita, y lo otro lo elimina, si yo consumo mate, té, etc., tiene una pequeña droga que actúa como diurético y no va a servir porque está forzando la eliminación de líquido”.

Volver