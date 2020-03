Cuidarnos entre todos es una obligación: Así atiende el Hospital en cuarentena

El Centro Municipal de Salud del Partido de Tres Arroyos informa a la comunidad la metodología de atención del sistema de salud pública en la emergencia sanitaria. Se indica a la comunidad que esta situación es dinámica por lo cual estas medidas pueden variar de acuerdo a la disponibilidad de los servicios, se mantendrán actualizadas en las páginas oficiales www.centrodesalud.com.ar y las redes sociales de la institución:

• EMERGENCIAS: NO concurrir a la guardia si no es una emergencia.

• CONSULTA PROGRAMADA: SE CANCELA EL OTORGAMIENTO DE TURNOS HASTA NUEVO AVISO.

• PEDIATRÍA: En el área de consultorios externos sólo se permitirá un acompañante por paciente y NO se permitirá el acceso de niños sanos en esta área. Consultorio 13: Patologías respiratorias. Consultorio 14: Patologías no respiratorias. Demanda espontanea sin turno previo.

• DERMATOLOGIA/ OFTALMOLOGIA/ ODONTOLOGIA/ NEUROLOGIA/ ENDOCRINOLOGIA / NEFROLOGIA/ CLINICA MEDICA: Solo se atenderá demanda espontanea de urgencia derivada de Guardia o Admisión sin turno previo.

• UROLOGIA/ CIRUGIA GENERAL/OTORRINOLARINGOLOGIA Solo se atenderá demanda espontanea de urgencia derivada de guardia o admisión y se realizarán cirugías de urgencia o imprescindibles para la salud inmediata del paciente.

• GINECOLOGIA: Solo se atenderá demanda espontanea de urgencia derivada de guardia o admisión/ control de embarazo y cirugías de urgencia o imprescindibles para la salud inmediata del paciente.

• KINESIOLOGIA: Se suspende la atención de turnos programados, el profesional citará a los pacientes que requieren continuidad de tratamiento de forma imprescindible de manera telefónica.

• ONCOLOGIA: Se realizarán UNICAMENTE recetas. Los pacientes NO DEBEN CONCURRIR. Deben enviar a un familiar a realizar el trámite.

• TRAUMATOLOGIA: Solo se atenderá demanda espontanea derivada de la guardia y controles postoperatorios.

• NEUMONOLOGIA/ CARDIOLOGIA: Atención habitual.

• GERONTOLOGIA/FONOAUDIOLOGIA/ PSICOPEDAGOGIA/PAP: Suspensión de turnos programados.

• DIAGNOSTICO POR IMÁGENES: MAMOGRAFIAS/ RADIOGRAFIAS: Suspensión de turnos programados. Solo se realizarán estudios urgentes derivados de la guardia. ECOGRAFÍAS: Atención habitual.

• PSICOLOGIA/ PSIQUIATRIA: Suspensión de turnos programados. Solo se atenderá derivaciones de demanda espontanea derivadas de la guardia. En el servicio de salud mental solo se permitirá el ingreso de una visita, que deberá ser siempre la misma.

• NUTRICIÓN: Se suspenden todos los turnos programados de PAMI. Solo se atenderán derivaciones de carácter imprescindible.

• FARMACIA: Ingreso de pasillo a farmacia: 1 persona por receta.

• HEMOTERAPIA: Quienes concurran a DONAR SANGRE que lo hagan solos y ante cualquier consulta se comuniquen al teléfono 439441.

• LABORATORIO: Suspensión de análisis de laboratorio por control. Se realizarán urgencias y aquellos que correspondan a control de embarazo. Concurrir solo el paciente.

• GERIÁTRICO: No se admite el ingreso de visitas con síntomas de patologías respiratorias o que ingresen al país en los últimos 14 días provenientes de la zona de riesgo. Se admite la visita de 1 sola persona por residente por vez. Suspendida la recepción de donaciones. Lavarse las manos con alcohol en gel al ingreso y egreso de la residencia.

• CAPS: Se suspenden en todos los Caps del distrito los controles de niño sano y la realización de planillas de salud. Se reorganizará el sistema de atención para evitar la permanencia de personas sanas y enfermas en los mismos espacios del Centro de Salud.

• VACUNACION: A partir del 25 de marzo se realizará en todos los Caps del Distrito de Tres Arroyos.

• MEDICINA PREVENTIVA: PACIENTES EN TRATAMIENTO DE VIH: Entrega de medicación: Martes y viernes de 8.30 a 11.00 hs. Suspensión de turnos por carga viral y CD4, exceptuando los citados por el servicio de forma telefónica. Pacientes con ITS en seguimiento serán citados por el servicio. Solicitud de análisis de VIH y otras ITS y entrega de resultados a embarazadas sus parejas y aquellos que el servicio considere necesarios. No se realizarán controles de rutina. Consultas al teléfono 2983-15382250 mail: [email protected]

• INTERNACION:

NO concurra a los ámbitos de internación fuera del horario de visita. NO se permitirá el ingreso a la habitación de más de una persona por paciente.

NO concurra con niños al ámbito hospitalario, como acompañantes o visita, en ningún horario. Los acompañantes deberán ser mayores de edad.

PROHIBIDO el ingreso a las habitaciones ajenas al paciente asistido. El relevo de acompañantes se deberá realizar fuera de la sala de internación.

PROHIBIDO el ingreso a los sectores de internación con alimentos.

OBLIGATORIA higiene de manos antes y después de ingresar a los sectores de internación. Complementar la higiene con el uso de alcohol en gel.

• SERVICIO VOLUNTARIO DE REIKI: Se suspende la prestación del servicio hasta que se finalice el estado de emergencia sanitaria.

El cumplimiento de las medidas enunciadas anteriormente resulta de vital importancia, ya que el cuidado de la salud es un trabajo conjunto y una obligación de todos.

Las medidas de restricción estarán para consulta permanente en www.centrodesalud.com.ar-

