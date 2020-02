“Cuidémonos juntos las 24 de Las 24”

7 febrero, 2020

El Centro Municipal de Salud y la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Tres Arroyos, recomiendan a los pescadores, familias y turistas que visiten las playas del distrito durante el concurso “24 Horas de la Corvina Negra”, tener en cuenta algunas precauciones para disfrutar del evento deportivo y sociocultural más importante de la región, cuidando la salud y sin accidentes:

Zona de pesca: pescá siempre en lugares autorizados. Nunca en zona de baño.

Anzuelos: manipula los anzuelos con cuidado cuando les pongas carnada o cuando los remuevas de los peces. Fijáte donde pisas, pueden quedar expuestos anzuelos u otros elementos que produzcan pinchazos y/o cortes.

Protegéte del sol. Con protector solar superior 30 en todas las zonas expuestas del cuerpo, anteojos de sol con filtro UV, gorra y ropa clara. Usa chaleco salvavidas, igual que tus acompañantes. Ropa térmica durante la noche.

Protegé tus ojos. Los lentes, además de protegerte del sol, también protegen tus ojos de los anzuelos. Si son polarizados, además podrás ver los peces y objetos bajo la superficie del agua.

Usá zapatos. Sin importar si estas en la orilla, caminando en el agua, siempre usa algún tipo de zapato. Estos te protegen de cualquier objeto punzo cortante que pudiera haber, como anzuelos, cristales, piedras filosas, etc.

Mantené tu distancia de otros pescadores. Para evitar accidentes cuando lanzás el anzuelo. Mantenéte a una distancia segura para hacer tu lanzamiento.

Seguí las indicaciones de los guardavidas. Chequea las banderas y sugerencias de las autoridades de playa y los controles afectados al concurso.

No avances hacia el mar. Sé cuidadoso en zonas profundas y en los lugares rocosos, en algunos es difícil hacer pie.

Respetá el medio ambiente. Lleva los residuos a los recipientes instalados para tal fin.

No pesques con lluvia. Resulta imperioso no hacerlo cuando las tormentas son eléctricas; recordá que las cañas actúan como pararrayos, atrayendo las descargas.

Botiquín de primeros auxilios. Como en cualquier actividad al aire libre, siempre lleva un botiquín de primeros auxilios que contenga vendas, alcohol, algodón, bajalengua, gasas, alicate, Pervinox, platsul y agua oxigenada.

Mantenéte hidratado. A toda hora y con agua segura. Evita las bebidas azucaradas y no consumas bebidas alcohólicas.

Al regresar. Respetá las indicaciones del operativo de tránsito, reducí la velocidad. Mantené la calma. Utilizá siempre cinturón de seguridad y no vayas por ningún motivo en la caja o zonas descubiertas del vehículo.

En caso de emergencia, comunicarse al: 107, si se encuentra en Claromecó, Centro de Salud: tel. 2982- 480028- Seguridad en Playas: 2982-480013, en Reta: Centro de salud: 2983-490019- Seguridad en Playas: 2983-603664 y Orense: Seguridad en Playas: 2983-648662.

“Las entidades les desean a los pescadores el mayor de los éxitos y que el pique acompañe los esfuerzos realizados, pero por sobre todo disfrutar de este evento tan esperado con amigos y familia; con la confraternidad que marca el deporte y los cuidados necesarios para regresar a los hogares felices de haber compartido un excelente momento”, se indica.

