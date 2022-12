“Cultores”, un espectáculo para reivindicar a quienes cultivaron la música popular argentina

8 diciembre, 2022

Luego de la exitosa noche de presentación a sala llena en el Teatro Municipal de “Cultores”, espectáculo que realizó la Academia “El Caldén”, su director, Martín Rodríguez Blanco, habló con LU 24 y sostuvo que “estamos agradecidos siempre del acompañamiento de la gente, nos pone muy orgullosos y nos da el empujón que necesitamos para empezar el 2023; la Academia va a cumplir 15 años y esto nos llena de energía”.

Cultores, tal el nombre del espectáculo “era para reivindicar a quienes cultivaron las raíces de la música popular argentina, y homenajear a Los Hermanos Ávalos, Manuel Castilla, Argentino Luna, no solo en música y danza sino en los que le han hecho tanto bien al folklore, y queremos que cada persona que se acerque a vernos se vaya con un poquito de cultura nacional también no solo de danzas sino de música y reconozca a quienes han hecho tanto por nuestra identidad”, dijo Rodríguez Blanco.

“Somos un equipo tremendo, se pudo trabajar muy bien, pudimos mostrar a los más chiquitos, de 4 años que se empiezan a mover, a jugar, a bailar, para que se pueda seguir trabajando de la forma que lo hacemos y el acompañamiento también de cada bailarín, que nos da confianza y nos acompaña a seguir proyectándonos”, afirmó.

“Yo soy el encargado de diseñar pero tenemos un trabajo importante de modistas y costureras, lo que hace que la gente destaque la producción de la escena. Tengo al lado mío a Héctor Somovilla que en la parte que no puedo estar yo está el, lo que da seguridad, al igual que los chicos, algunos ex bailarines de la academia que han encontrado su rol asistiendo y ayudando en todo lo que por ahí no se ve pero es tan importante como lo que se ve”, resumió.

Finalmente agradeció “infinitamente el acompañamiento de LU 24, como difusores de la cultura local”.

