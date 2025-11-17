Cultura agradece la asistencia de estudiantes por la Semana de la Tradición

17 noviembre, 2025

Cultura agradece la asistencia de estudiantes por la Semana de la Tradición

La Dirección de Cultura, Educación y DD. HH y el Centro Cultural La Estación, agradecen a todos los alumnos y personal docente de los establecimientos educativos de la ciudad, que asistieron a las actividades desarrolladas en el marco de la Semana de la Tradición.

Más de 200 estudiantes participaron de las visitas guiadas a cargo de Matias Di Noyo y César Hernández, quienes expusieron sus conocimientos sobre la tradición, costumbres y el funcionamiento de las pulperías.

