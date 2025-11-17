Cultura agradece la asistencia de estudiantes por la Semana de la Tradición

La Dirección de Cultura, Educación y DD. HH y el Centro Cultural La Estación, agradecen a todos los alumnos y personal docente de los establecimientos educativos de la ciudad, que asistieron a las actividades desarrolladas en el marco de la Semana de la Tradición.

Más de 200 estudiantes participaron de las visitas guiadas a cargo de Matias Di Noyo y César Hernández, quienes expusieron sus conocimientos sobre la tradición, costumbres y el funcionamiento de las pulperías.

