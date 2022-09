Cultura: Clasificados a la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses

Este jueves se realizó la etapa Regional de los Juegos Bonaerenses, en la localidad de Laprida.

En esta oportunidad, varios tresarroyenses resultaron ganadores en sus disciplinas culturales y clasificaron a la Final Provincial que se desarrollará en Mar del Plata:

Leila Palací – Artes Plásticas, pintura sub 18.

Nilda Heim y Julio Román – Danza Tango de Pista, Adultos Mayores.

Martina Di Croce y Elías Barú – Danza Folklórica, Sub 15.

Morena Montaña – Fotografía Juveniles.

Rosana Greco – Fotografía, universitarios.

Alan Pla – Malambo, Sub 18.

Melina Franken, Delfina Cepeda, Santiago Ferrari y Magalí Berrotarán – Teatro Juveniles.

Matheo Easarret – Stand Up, Juveniles.

Agustín González- Videominuto, Juveniles.

