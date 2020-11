Cultura: Ganadores etapa municipal de los Juegos Bonaerenses 2020

8 noviembre, 2020

La Dirección de Cultura y Educación de la Municipalidad de Tres Arroyos informa los ganadores de la etapa municipal de los Juegos Bonaerenses 2020, quienes continuarán participando en la etapa regional.



Juveniles

Fotografía Digital: Morena Montaña. Video minuto: Lucía Fiorda. Poesía Sub 15: Malena Muruaga. Poesía Sub 18: Karen Jaquelín González. Pintura Sub 18: Analía Alarcón. Dibujo Sub 18: Leticia Oliva Durán. Cuento Sub 18: Dana Polo Sarasola.

Adultos Mayores

Poesía: Gladys Graciela Naranjo. Pintura: Elida Elsa Pérez. Cuento: Beatriz Donatti. Solista Vocal: Roberto Jaureguibehere.

