La Dirección de Cultura y Educación de la Municipalidad de Tres Arroyos, anunció días pasados, que se organizó para el fin de semana del 4 y 5 de septiembre una Feria gratuita para emprendedores y artesanos “sub 30” por lo que se la llamó #CulturaPresente Edición Juvenil. La directora de la mencionada área municipal, explicó en LU24 los detalles del evento.

“Es una actividad que se va a llevar adelante el fin de semana que viene, 4 y 5 de septiembre, pensamos en hacer este inicio de actividades en el mes de septiembre, encuadrandolo en el mes del joven, del estudiante” indicó en primer lugar, y además, expresó “pensamos en hacer una feria de artesanos y emprendedores, con la característica que lo llamamos Sub 30, destinado a menores de 30 años de edad”.

En ese sentido, Noemí Rivas, manifestó que “pusimos este requisito para apuntar a los jóvenes, para quienes tuvieron que reinventarse y buscar otra salida laboral, y desde la Dirección de Cultura buscamos darles esa oportunidad”. Es por ello, que se decidió dedicar a este rango etario todas las actividades del mes de septiembre.

En cuanto al evento que tendrá lugar el primer fin de semana de septiembre, la Directora de Cultura detalló que además de la feria de jóvenes artesanos “el domingo, en el andén 2, a la tarde va a haber algunos DJ´s, también para invitar a la familia, no solo a los jóvenes, para que vayan, es un lugar muy amplio, pueden llevar sus reposeras”, además sostuvo que “será una actividad doble, en la parte de adelante con la Feria de Artesanos, y música en el andén”.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y los o las interesados “deben inscribirse, se pueden acercar a la Dirección de Cultura con el producto que van a vender para fiscalizarlo, para que no haya reventa de productos y sea realmente realizado de forma artesanal”. En cuando a esto, Rivas indicó que “son 16 puestos que ofrece la Municipalidad, pero si cada uno si tiene su gacebo puede llevarlo, no habrá limites en cantidad de feriantes”.

Por otra parte, comentó que “también estará presente la Dirección de Políticas de la Juventud, estando en contacto con todos los presentes y difundir las actividades que hacen desde esa área”.

En el marco de este evento “también se harán visitas guiadas por el Centro Cultural y también el Estudio de Grabación” con la intensión de que los presentes conozcan “cómo surgió la puesta en valor de todo el espacio” explicó la funcionaria.

