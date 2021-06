Cultura: Vuelve la presencialidad a los talleres en la ciudad y localidades

28 junio, 2021

En la Dirección de Cultura Municipal se restablecieron, a partir de este lunes, las actividades presenciales en los diferentes talleres que brinda la dependencia comunal.

La titular del área, Noemí Rivas, dijo a LU 24: “Hoy comenzamos con todas las actividades, tanto en la ciudad como en las localidades, tratando por todos los medios de cuidarnos para que se puedan mantener en el tiempo, con protocolos estrictos, con un número limitado de participantes, contamos con el Centro Cultural que es un lugar muy amplio, cuidándonos para que podamos mantener las actividades presenciales, porque son necesarias, ya que por ejemplo los estudiantes de primaria, secundaria y universitaria tienen que calificar toda la parte educativa en la virtualidad y esto genera un agotamiento, más que lo presencial, por lo que al sumarles talleres virtuales hizo que algunos no continuaran con lo mismo.

“Lo que hicimos fue hacer parte de los talleres presenciales y virtuales el año pasado, y cuando tuvimos que volver a lo virtual hizo que cada tallerista acordara con sus alumnos lo que dio continuidad, por lo que agradezco a los profesores que se pusieron al hombro todos los talleres, lo que no es fácil”, sostuvo.

“Lo importante es que siguieron en contacto, por video llamada o grupos de Whatsapp, eso debo agradecerlo, además, hay que tener en cuenta que las propuestas nuestras son gratuitas, en un momento en que el tema económico no es fácil, y permite a su vez salir de la rutina, lo que se generó una felicidad impresionante y en lo personal me sorprendió porque no creí que estaban esperándolos con tanta ansiedad y necesidad este espacio de formación y recreación que son nuestros talleres”, manifestó Rivas.

“Cada uno seguirá participando en el mismo día y hora en el taller; luego estaremos trabajando, en forma tranquila, con cada tallerista por si algún alumno ha abandonado por diferentes motivos, y lo volveremos a convocar; sigue todo igual por ahora, con los mismos horarios, comienzan como venían haciéndolo antes de bajar de fase, en forma cuidada para poder mantenerlos en el tiempo a estos talleres” dijo.

En lo que refiere a vacaciones de invierno, la funcionaria expresó que “tomamos la decisión que continúen los talleres esas dos semanas en forma normal, y estamos pensando en algo que sea una propuesta dirigida a los chicos.

Finalmente Rivas manifestó que “con la apertura también de las bibliotecas y el teatro con aforo, nos da una luz de esperanza para mantener esta actividad, por lo que la gente responderá seguramente con los cuidados del caso”.

