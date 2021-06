Cultura y un rol fundamental en pandemia: copian el material educativo para chicos que no tienen conectividad

En tiempos de pandemia, la oferta de talleres y propuestas de la Dirección de Cultura y Educación de la Municipalidad de Tres Arroyos se ha mantenido, en función de una estrategia clave: los talleristas tuvieron que presentar, este año, sus propuestas adaptándolas a un eventual formato virtual por si había que restringir, como efectivamente ocurrió, la circulación de personas. Ahora, con el regreso a la fase 3, Noemí Rivas se esperanza con que pronto pueda volver la actividad presencial, con todas las medidas sanitarias y en un lugar como el Centro Cultural La Estación, donde las dimensiones de los ambientes permiten el distanciamiento y el normal desarrollo de propuestas con cupos limitados. Pero además, es fundamental el rol que cumple su cartera porque en el Centro Cultural copian el material educativo para los chicos que no cuentan con conectividad y les ofrecen el espacio para hacer tareas.

“Hoy ya estamos más cancheros tanto con los protocolos como con el formato virtual, por eso la dinámica de trabajo no se cortó y los talleres se siguieron dictando, porque ya estábamos preparados para hacerlo. Y también seguimos con las fechas patrias, el uso de la sala de grabación, y actividades que visualizamos a través de las redes. Y el trabajo del equipo, que es de mucha constancia y seguimiento, ha demostrado que crece la cantidad de gente que se acerca y que incluso usa las redes como un espacio de consulta”, sostuvo Rivas.

El trabajo en Educación

El área a su cargo también se encarga de copiar el material que las escuelas entregan a los chicos que no tienen conectividad. “Educación hizo un relevamiento de todos los niveles y fue alto el porcentaje de chicos que, por diferentes motivos, no acceden a la conectividad. Entonces desde el Municipio, y a través de Cultura, trabajamos en conjunto con el área educativa: los docentes mandan el material a los inspectores, que a su vez nos lo envían a nosotros y nos encargamos de fotocopiarlo, porque son costos que sin duda impactan en la economía familiar. Estamos llevando adelante esto desde que se suspendieron las clases presenciales, y además en el horario en que funciona el Centro Cultural La Estación, ofrecemos los espacios y la conexión a Internet para los alumnos que no tienen conectividad”, describió Rivas.

