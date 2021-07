Cultura ya recibió muchos mensajes agradeciendo al personal de salud

Como parte de las actividades planificadas para desarrollar durante las vacaciones de invierno, la Dirección de Cultura y Educación de la Municipalidad de Tres Arroyos invita a la comunidad a participar de la iniciativa “Agradecimiento al personal de salud” por el esfuerzo, profesionalismo y dedicación expresado en la pandemia COVID 19.

La responsable del área, Noemí Rivas, indicó a LU 24 que “era una inquietud que surgió cuando empezamos a pensar en actividades en el marco de las vacaciones de invierno y dijimos qué podemos hacer para darle ese gracias a todo el personal de salud que se ha puesto en la línea de batalla dentro de esta pandemia que nos toca todavía seguir transitando”.

Rivas explicó que es “una actividad que podemos hacer desde casa, por ahí pensándola también a nivel familiar, no solamente como iniciativa de los chicos, esto de armar un mensaje que después nosotros le vamos a hacer llegar al personal de salud. Puede ser individual o grupal”.

“Ya hemos recibido muchos saludos, más de los que pensábamos. Es un mimo que a través de la Dirección de Cultura queremos darle a todo el personal de salud”, afirmó.

La actividad propone que, a través de una técnica artística (pintura, dibujo, collage, etc.) se manifiesten las palabras de agradecimiento; registrar fotográficamente el mensaje y enviarlo – con nombre y apellido – por in box a las redes oficiales de la Dirección: en Instagram @cultura.tresarroyos y en Facebook como Dirección de Cultura y Educación de Tres Arroyos.

La funcionaria indicó que se recibirán hasta el lunes 2 de agosto y que los participantes ingresarán luego a un sorteo.

