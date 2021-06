Cumple 105 años de actividad el Grupo Scout “Tomás Santa Coloma”

16 junio, 2021

Este domingo cumplirá 105 años, el Grupo Scout “Tomás Santa Coloma” de nuestra ciudad, ya que se constituyó el 20 de junio de 1916.

El actual jefe, Oscar Meijide, habló con LU 24 y sostuvo que “es el segundo año en que festejaremos de forma virtual” y a su vez reflexionó que “siempre estuvimos al servicio de la comunidad, formando personas de bien a través del servicio y poniendo ganas a esta situación que nos toca vivir, y reconociendo a su vez a todas las personas que han pasado por la institución”.

Meijide dijo que “antes que se desencadenara la pandemia pudimos reunirnos un sábado de manera presencial y este año pensábamos hacerlo con protocolos de seguridad pero no pudimos, y si bien hay métodos para cuidarse, todavía no hemos recuperado esa posibilidad desde hace ya dos años”.

También mencionó que “esta situación también nos perjudica económicamente, porque se generan gastos, por lo cual hemos dirigido una nota a las autoridades para solicitar colaboración”, y dijo que “el edificio sufre también sus consecuencias al no tener la presencia de la gente, sobre todo la estructura más vieja que tiene más de cien años, hay goteras importantes dentro de los techos”.

Quien pueda o desee colaborar con el grupo, puede hacerlo contactando a los miembros de la agrupación.

