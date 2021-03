Cumple 11 años la Agrupación Autos de Época de Tres Arroyos

20 marzo, 2021 Leido: 95

La Agrupación Autos de Época de Tres Arroyos cumple hoy 11 años. Su presidente, Fabián Borre, habló con LU 24 sobre la imposibilidad de desarrollar actividades en el marco de la pandemia y el deseo de retornar a los encuentros. “Todos nos cuidamos un poquito, tenemos personas mayores dentro del grupo, intentamos no tentar a la suerte. El encuentro anual no creo que se vaya a hacer, aunque intentamos pensar en positivo”, dijo.

Además, agregó que “desde el año pasado lo único que pudimos participar fue de la Fiesta del Trigo, a partir de ahí se suspendieron todas las actividades, se suspendió la cena anual, y este año es lo mismo. Espero que todo arranque tranquilo, sin comprometer la salud de nadie, siempre con el espíritu fierrero”.

En cuanto a los futuros encuentros, Borre manifestó que prevén asistir a uno para semana santa, de otra agrupación, que cuenta con espacios totalmente al descampado. Desde la Agrupación están a la expectativa de ver si en otro momento pueden organizar algo, pero esto depende de las posibilidades de gestionarlo en los diferentes parques.

“Hemos decidido mantenernos con los autos en garaje, intentamos estar activos porque son autos de mucha antigüedad, para que no se deterioren. Esto nos ha tocado a todos, tenemos mucha satisfacción de poder sacar los autos un domingo”, aseguró y espera que el próximo año sea diferente, “queremos ver qué pasa en el transcurso de este, le agradezco a todos los integrantes de la organización. En ese aspecto nos hemos cuidado bastante bien”.

En la Agrupación son aproximadamente 80 personas, de distintas localidades, que se han nucleado, esto deriva en la necesidad de recorrer varias localidades para concretar encuentros y reuniones. “Ya se verá cuando arranquen las distintas agrupaciones, por supuesto nos han reclamado muchísimo, pero todos han sabido entender la situación”, finalizó.

