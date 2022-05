Cumple 117 años la Biblioteca Cacuri

Hoy, 21 de mayo, la Biblioteca Pública “Vicente P. Cacuri” del Sindicato Empleados de Comercio arriba a los 117 años de vida.

Una institución de orígenes muy humildes, que comenzó a sentar sus bases cuando algunos jóvenes integrantes de la Unión dependiente de comercio de aquella época, vieron la necesidad de contar con un espacio para instruirse, formarse y disfrutar de la lectura. Es así, que Vicente Cacuri, dona los primeros 150 libros de su propia biblioteca para comenzar a trabajar en un proyecto que en poco tiempo se vio concretado.

Tanto Cacuri como Alberto Cervini fueron los que tomaron la iniciativa, ambos jóvenes con inquietudes intelectuales para quienes la cultura de los trabajadores era primordial para encarar gestiones reivindicatorias de sus derechos.

En la actualidad, la Biblioteca Pública “Vicente P. Cacuri” es uno de los pilares de la cultura tresarroyense, contando con un importante número de libros y otros como revistas, diarios, y material de archivo como discos, cassettes, dvd´s, etc. El catálogo virtual (cacuri.opac.com.ar) está a disposición para su consulta, siendo una de las herramientas más utilizadas durante la pandemia.

A través de diversos cursos y talleres brindados a toda la comunidad, la entidad hace hincapié a la formación y a la capacitación permanente: ciclo de encuentros para futuros papás, inglés, zumba, telar, tejido, yoga, aeroyoga, estimulación cognitiva, corte y confección, pastelería, danzas árabes, curso de comercialización auxiliar de laboratorio, etc., muchas de las propuestas ofrecidas, con salida laboral.

Posee un espacio renovado, luminoso y amplio, con Wi-Fi para los usuarios, un sector infantil que está caracterizado por la amplitud, el colorido y la diversidad bibliográfica. También el público adolescente y juvenil cuenta con libros y materiales de su interés.

El Departamento de apoyo escolar dirigido a toda la comunidad con aranceles preferenciales para hijos de afiliados al gremio mercantil. Cuenta también con el Espacio de Lectura dirigido por la profesora Beatriz Altieri en el que desde hace varios años, un grupo de mujeres amantes de la lectura y la literatura, se reúnen para trabajar e indagar sobre distintos autores de la literatura nacional e internacional.

Junto al Sindicato Empleados de Comercio, trabajan en pos de la cultura y la educación, pensando día a día en propuestas para todas las edades y diversos intereses. Actividades como las llevadas a cabo durante vacaciones de invierno, para el día del niño, etc., tienen un lugar especial en la agenda cultural de las dos entidades que nacieron con muy poca diferencia de tiempo, y que mantienen sus lazos intactos y totalmente fortalecidos: El Sindicato nace el 3 de enero de 1904, y la Biblioteca, el 21 de mayo de 1905.

