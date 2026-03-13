Cumpleaños infantiles: ¿cómo disfrutar sin excesos?

13 marzo, 2026 0

Los cumpleaños infantiles suelen estar llenos de torta, golosinas y bebidas azucaradas. Disfrutar sin excesos es posible si se combina diversión con algunas decisiones simples.

No ir con hambre: si el cumpleaños es a media tarde, ofrecer a los chicos una merienda liviana antes de salir (fruta o yogur). Así no llegan con tanta ansiedad a la mesa dulce. Elegir lo que más gusta: en vez de probar “un poco de todo”, es mejor que el pequeño elija 1 o 2 cosas que realmente le gusten (un pedazo de torta y una golosina) y disfrute eso con tranquilidad. Priorizar la torta: en la mayoría de los cumpleaños, la torta es el momento especial. Se puede disfrutar una porción sin problema y moderar el resto de las golosinas. Y si la torta no es tu preferida, en ese momento aprovecha para comer lo que más te guste. Cuidar las bebidas: muchas bebidas en cumpleaños tienen mucho azúcar. Alternar con agua o limitar las gaseosas ayuda a evitar excesos. Recordar que lo importante es jugar: lo central no es la comida sino jugar, bailar y compartir con amigos. Mantener a los chicos activos hace que coman de forma más natural y menos por aburrimiento. Evitar prohibiciones estrictas: prohibir totalmente las golosinas puede generar más deseo. Es mejor enseñar a disfrutar con moderación. Cómo hacemos con la sorpresita que se traen a casa: acordar con ellos antes de ir que esas golosinas las van a comer otro día!

En resumen: anticipar, negociar y acordar límites simples permite que los chicos disfruten del cumpleaños sin excesos… y sin dramas.

Lic. en Nutrición Carolina Tedesco (MP 6764)

Divulgadora en salud y bienestar – Verano de 10 – LU24 – Seguinos en redes para más novedades: @carotedesco_nutricion @modonutt

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