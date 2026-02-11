Cupos disponibles para diferentes cursos en el Centro de Formación Laboral

En el Centro de Formación Laboral Nº 401 -Convenio CGT de nuestra ciudad, se encuentra abierta la inscripción de los cursos planificados para este 2026, los mismos buscan capacitar a los alumnos en diferentes familias profesionales para ayudar en la inserción laboral.

Entre ellos están:

Administración General Del Medio Ambiente

Operador/a Sociocomunitaria Especializada En Atención De Las Adicciones

Colocación Revestimiento Plástico

Confección De Traje De Baño

Operario/a Hortícola ( Claromeco)

Operario/a Hortícola ( Copetonas)

Tapicero/a

Muebles Artesanales Y Objetos Decorativos (Cascallares y Tres Arroyos)

Habilidades Digitales

Instalador/a De Sistemas De Muy Baja Tensión (Reta )

Instalador/a Y Reparador/a De Equipos De Climatización

Mecánica/o De Sistemas De Suspensión Y Dirección Del Automotor

Testing De Aplicaciones

Cocina Saludable

Panadero/a ( San Francisco de Bellocq y Tres Arroyos)

Mecánica De Ciclomotores

Organización Y Administración De Talleres De Automotores

Auxiliar En Instalaciones Sanitarias Y De Gas (Orense y Tres Arroyos)

Coordinador/a Turístico/a (Claromeco)

Los cursos dictados son gratuitos y al finalizar se entrega un Certificado Oficial de la Dirección

General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

Inscripciones y consultas: Betolaza 317, teléfono 430157.

