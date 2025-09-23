Curso de Preparación Integral para la Familia Embarazada en el Centro Municipal de Salud
El Centro Municipal de Salud Continúa brindando el Curso de Preparación Integral para la Familia Embarazada todos los martes a las 10 en el Aula Magna en Av. Primera Junta 440, dirigido a personas gestantes en cualquier momento del embarazo y todavía te podés inscribir.
A cargo de la Obstetra Ivón Iribarren y la Licenciada en Psicología Gabriela Hoffman, con la participación de profesionales invitadas. Durante las clases se abordan temas fundamentales para la preparación del embarazo y el cuidado del recién nacido:
– Embarazo
– Trabajo de parto y parto
– Puerperio y anticoncepción
– Cuidados del recién nacido y lactancia
– Crianza y alimentación saludable
– Experiencias sobre la maternidad
Las inscripciones continúan abiertas. Las personas interesadas pueden anotarse escribiendo a: [email protected]
Se puede participar acompañada y en cualquier etapa del embarazo.