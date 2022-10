Custodiados por la policía, los recuperadores informales siguen con su reclamo

14 octubre, 2022

Un fuerte operativo policial se desplegó hoy en el Centro de Disposición Final de Residuos, donde recolectores informales que reclaman trabajo registrado en el Centro de Disposición Final de Residuos, protestan impidiendo la descarga de camiones de la empresa Malvinas. Según los propios trabajadores, los uniformados llegaron al lugar preparados “como para sacarnos a todos, pensando que se iban a encontrar con palos, piedras, pero nunca pasó nada de eso. La manifestación ha sido pacífica”, aseguraron Leonardo Jerez, de Trabajadores Organizados y el Movimiento Libres del Sur, que acudió en apoyo al reclamo; Miguel Arramendi y Nicolás Aranda.

“También se presentó D’ Annunzio (por el secretario de Gestión Ambiental) por primera vez en tres días que hace que estamos acá; tuvo que venir la policía para que se presente. Y nos dijo que tiene una respuesta para la otra semana, quiere que levantemos todo ahora y esperar qué nos da. Pero nosotros queremos que nos diga qué nos da, y entonces se termina la protesta. Ya no queremos camiones, queremos trabajo para todos”, aseguraron. Y advirtieron que con el funcionario no pudieron hablar sobre la denuncia judicial, porque “vino solamente porque estaba la policía, incluso hasta insultó a una compañera llamándola ignorante y diciéndole que él llegó donde está porque tiene estudios”.

Son alrededor de 15 familias las que persisten en el reclamo; “el resto se asustaron y siguen trabajando por los 25.000 pesos del plan, que después de cuatro o cinco meses te lo sacan y tenés que volver a hacer quilombo o buscar en otro lado”.

“Se acercaron Pity y Avila”

“Hablamos pacíficamente y no dejamos que entren los camiones. Porque si los dejamos pasar perdemos estos tres días. Yo también quisiera estar con mi familia y comiendo un plato calentito; pero si D’ Annunzio hubiera traído alguna propuesta, esto no hubiera pasado. Tiene que bajar alguien del Municipio que tenga algo concreto, Sánchez o Cittadino. Hace tres días que los chicos nuestros no tienen para comer; acá a nosotros nos mandan algo, el Pity (por el concejal Julio Federico) nos manda comida, y además nos dijo que el martes o miércoles van a tener una reunión, nosotros queremos que vengan con Pity a hablar con nosotros; él nos ofreció apoyo y decían que nos había mandado acá pero nada que ver. El concejal Avila también se acercó”, apuntaron.

