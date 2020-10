“Cuto” habló de Néstor por primera vez: “el mejor homenaje es acompañar a Cristina”

El vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense Carlos “Cuto” Moreno, en la sesión de este jueves 29 de octubre, habló por primera vez públicamente de Néstor Kirchner, en el marco de haberse cumplido diez años del fallecimiento del expresidente.

“No he hablado en reportajes en libros ni con la televisión en estos días que me llamaron para participar de esos programas. Lo hago porque creo que hablo desde una experiencia diferente”, comenzó su alocución el legislador tresarroyense.

“Néstor llegó a La Plata siendo militante peronista, yo tengo tres años más que él, entonces en la universidad tres años es un tema importante. Nosotros participamos en la primera agrupación peronista de la universidad, la Federación Universitaria de Revolución Nacional (FURN), que es un frente universitario de la Juventud Peronista. Néstor llegó ahí y por esas cosas de la vida estudiaba derecho y yo me encontré con él, anduvimos mucho tiempo juntos”, recordó.

“Un día Néstor va a buscar una bandera a la casa de una compañera, la “Pipa” Cédola, y ahí la conoce a Cristina. No volvió más, ni la bandera ni él: se quedó a vivir. Los chicos, como les digo yo, se conocieron y se casaron a los seis meses”, agregó.

“No sé si Néstor sin Cristina hubiera sido Néstor. Eso fue un matrimonio de amor, de unidad, de compañeros, una sociedad política, que discutían de la mañana a la noche e iban juntos”, contó Moreno.

Además, expresó que “Néstor cuando vino la 125, tenía temor de Cristina y pedía que todo el mundo, nosotros, la defendiéramos”.

“El mejor homenaje a Néstor es acompañarla a Cristina y que miremos lejos”

“Yo creo que Néstor debería estar re contento porque Cristina fue y es una dirigente del mismo calibre que él. Y estaría súper orgulloso porque siempre buscó protegerla. ¿Por qué hablo? Porque todo está pendiente. Lo que nos ocurre ahora son situaciones absolutamente inconclusas. Néstor era una persona que veía lejos, siempre te sorprendía. Entonces en este momento de tantas estupideces, internas y cosas chiquitas, aprendamos a mirar lejos, que mirando lejos miramos la estrategia. El mejor homenaje a Néstor es acompañarla a Cristina y que miremos lejos”, concluyó.

