“Cuto” le anticipó al ministro Sileoni que el Instituto quiere una orientación en Turismo y turnos desdoblados

4 julio, 2022 Leido: 604

A su turno, el diputado Carlos “Cuto” Moreno destacó las obras de infraestructura desplegadas con financiamiento del Gobierno provincial en Claromecó y Orense, con especial énfasis en la repavimentación de la ruta 73 y la nueva rotonda en la intersección con la 72, y la continuación de las cloacas tan esperadas por los orensanos. Y le anticipó al director de Cultura y Educación de la Provincia, Alberto Sileoni, que la flamante Escuela Secundaria 10 presentará proyectos para la orientación en Turismo y para la concurrencia de los alumnos en turno mañana o tarde.

“Solo los gobiernos peronistas hacen estas cosas, y los que no viven en estos pueblos no saben la importancia que tienen. Esto no terminó, recién empieza”, aseguró, antes de recordar que la gestión de la exministra Agustina Vila retomó la obra de la secundaria de Villa de las Américas y se realizó la reconstrucción de la Escuela 5, incendiada. También tuvo palabras elogiosas para con el ministro Alberto Sileoni, y recordó la construcción del nuevo edificio de la Escuela Especial 502. “No sé si hay muchas escuelas como esa en la Provincia. Gracias, Alberto, y no te creas que vas a vivir tranquilo porque te vamos a pedir algunas cosas, entre ellas el proyecto de la orientación en Turismo para los chicos de Claromecó, que no se podía presentar antes porque el establecimiento no estaba estatizado, y un desdoblamiento de turnos en mañana y tarde”, le anticipó “Cuto” al titular de la cartera educativa provincial.

“Axel se levanta a las 7 de la mañana para trabajar; se hizo 220.000 kilómetros en la campaña electoral y lleva muchos años más en la gestión, por eso le agradezco, porque las obras no son carpetas, hay que hacerlas”, apuntó el “Cuto” refiriéndose a Kicillof, que lo escuchaba con atención.

Finalmente, aseguró entre risas que la presidenta de la ACEC, la entidad que llevó adelante el Instituto Secundario Claromecó hasta su flamante estatización, le dejaba “la oreja como radio con descarga, pero si no se pelea, no se logran las cosas”.

Volver